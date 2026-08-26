Tim Curry, el actor que interpretó a Pennywise en 'Eso', muere a los 80 años

FILE — Performers engage with the audience as Tim Curry is displayed on screen during a midnight showing of “The Rocky Horror Picture Show” at the Chelsea Clearview Cinema in New York, Nov. 23, 2012. Curry, the British-born actor whose gift for caricature and garish eccentricity informed a variety of performances on stage and screen, notably as the puerile Mozart in the original Broadway production of “Amadeus” and as the outlandish cross-dressing mad scientist in the midnight cult film “The Rocky Horror Picture Show,” died on Tuesday, Aug. 25, 2026. He was 80. (Julie Glassberg/The New York Times)

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Tim Curry, el actor de origen británico con un talento para la excentricidad estridente que brilló tanto en el escenario como en las pantallas --de manera memorable como el estrafalario científico travesti en la película de medianoche de culto The Rocky Horror Picture Show--, murió el martes en su casa de Los Ángeles. Tenía 80 años.

La muerte fue confirmada por Marcia Hurwitz, su agente y representante desde hace muchos años. En 2012, Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular del cual, dijo el año pasado, "me he estado recuperando por bastante tiempo".

Con el atractivo físico de un pícaro, una gracia atlética casual y una voz ágil y resonante, Curry era de los favoritos para los papeles que exigían una villanía expresiva o un aire caricaturesco.

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En la primera versión cinematográfica de Anita la huerfanita (1982), aportó más que una dosis de vileza al papel de Rooster Hannigan, el estafador que trama un complot para secuestrar a la valiente huérfana que da nombre a la película. En Clue (1985), una parodia de suspenso derivada del popular juego de mesa, interpretó a Wadsworth, un mayordomo verborreico que guía a un elenco lleno de sospechosos de asesinato por una mansión tétrica, con el fervor de habla acelerada de una especie de Sherlock Holmes maníaco.

Pronto se publicará un obituario completo.