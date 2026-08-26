The New York Times

Tim Curry, el actor que interpretó a Pennywise en 'Eso', muere a los 80 años

Reportajes Especiales - Lifestyle

FILE — Performers engage with the audience as Tim Curry is displayed on screen during a midnight showing of “The Rocky Horror Picture Show” at the Chelsea Clearview Cinema in New York, Nov. 23, 2012. Curry, the British-born actor whose gift for caricature and garish eccentricity informed a variety of performances on stage and screen, notably as the puerile Mozart in the original Broadway production of “Amadeus” and as the outlandish cross-dressing mad scientist in the midnight cult film “The Rocky Horror Picture Show,” died on Tuesday, Aug. 25, 2026. He was 80. (Julie Glassberg/The New York Times)
FILE — Performers engage with the audience as Tim Curry is displayed on screen during a midnight showing of “The Rocky Horror Picture Show” at the Chelsea Clearview Cinema in New York, Nov. 23, 2012. Curry, the British-born actor whose gift for caricature and garish eccentricity informed a variety of performances on stage and screen, notably as the puerile Mozart in the original Broadway production of “Amadeus” and as the outlandish cross-dressing mad scientist in the midnight cult film “The Rocky Horror Picture Show,” died on Tuesday, Aug. 25, 2026. He was 80. (Julie Glassberg/The New York Times)
Guardar

Tim Curry, el actor de origen británico con un talento para la excentricidad estridente que brilló tanto en el escenario como en las pantallas --de manera memorable como el estrafalario científico travesti en la película de medianoche de culto The Rocky Horror Picture Show--, murió el martes en su casa de Los Ángeles. Tenía 80 años.

La muerte fue confirmada por Marcia Hurwitz, su agente y representante desde hace muchos años. En 2012, Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular del cual, dijo el año pasado, "me he estado recuperando por bastante tiempo".

Con el atractivo físico de un pícaro, una gracia atlética casual y una voz ágil y resonante, Curry era de los favoritos para los papeles que exigían una villanía expresiva o un aire caricaturesco.

PUBLICIDAD

En la primera versión cinematográfica de Anita la huerfanita (1982), aportó más que una dosis de vileza al papel de Rooster Hannigan, el estafador que trama un complot para secuestrar a la valiente huérfana que da nombre a la película. En Clue (1985), una parodia de suspenso derivada del popular juego de mesa, interpretó a Wadsworth, un mayordomo verborreico que guía a un elenco lleno de sospechosos de asesinato por una mansión tétrica, con el fervor de habla acelerada de una especie de Sherlock Holmes maníaco.

Pronto se publicará un obituario completo.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dolly Parton murió tras un breve periodo de cáncer

Reportajes Especiales - Lifestyle

Dolly Parton murió tras un breve periodo de cáncer

China arremete contra las nuevas sanciones de Trump a Irán

Reportajes Especiales - Business

China arremete contra las nuevas sanciones de Trump a Irán

Cuando un amigo se convierte en cuidador

Reportajes Especiales - Lifestyle

Cuando un amigo se convierte en cuidador

Anatomía de un ataque autónomo: 5 capacidades alarmantes de la IA

Reportajes Especiales - Business

Anatomía de un ataque autónomo: 5 capacidades alarmantes de la IA

La IA se está volviendo poderosa y desconcierta a quienes intentan contenerla

Irregular, una empresa israelí, colaboró ​​con OpenAI, Anthropic y Meta para evaluar la seguridad de sus modelos de IA. Cometió un error. A partir de ahí, las pruebas se descontrolaron

La IA se está volviendo poderosa y desconcierta a quienes intentan contenerla
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué reveló la autopsia al cuerpo del jubilado que fue hallado muerto en el patio de una casa en Córdoba

Qué reveló la autopsia al cuerpo del jubilado que fue hallado muerto en el patio de una casa en Córdoba

“Hijitus”, “el profesor Neurus” y “Cachabacha”: el particular cruce entre Rossi y Álvaro Martínez en la sesión en Diputados

Nuevos créditos hipotecarios: qué dijeron los bancos y el sector de la construcción sobre el anuncio de Caputo

Pillan a Rosalía en una batalla de “farmear aura”: “Después de eso, ‘Motomami’ ya no da vergüenza”

Enrique Inzunza deja Morena y anuncia que ejercerá su cargo de forma independiente

DEPORTES

Más control ejecutivo y otra lógica deportiva, el nuevo esquema que prepara el equipo de Ryan Reynolds

Más control ejecutivo y otra lógica deportiva, el nuevo esquema que prepara el equipo de Ryan Reynolds

El movimiento tras bambalinas del Atlético Madrid en el mercado que podría destrabar la salida de Julián Álvarez

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Un club de la Premier League trabaja a contrarreloj para habilitar su estadio

Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

ENTRETENIMIENTO

Kevin Costner se despide de Dolly Parton y recuerda el vínculo que los unió con “I Will Always Love You”

Kevin Costner se despide de Dolly Parton y recuerda el vínculo que los unió con “I Will Always Love You”

El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry: “Mi cráneo fue destrozado para salvarme”

De la depresión por el rol perdido hasta una reivindicación inesperada: Brandon Routh y su camino junto a Superman

Detrás de los escenarios: el legado de Dolly Parton más allá de la música country

Miley Cyrus se pronuncia por primera vez tras la muerte de su madrina, Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado, siempre lo he tenido”