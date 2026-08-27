Una inundación repentina en Nepal abre nuevas preguntas sobre los glaciares del Himalaya

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Expertos describen cómo una enorme masa de hielo se fragmentó al precipitarse hacia el valle, liberando agua y escombros con una fuerza comparable a una explosión.

La mortífera inundación del miércoles en Nepal probablemente fue provocada, al menos en parte, por un enorme trozo de hielo que se desprendió de un glaciar y cayó en cascada cientos de metros hacia el valle inferior, según una evaluación inicial realizada por un grupo de geólogos y glaciólogos. El fenómeno se conoce como avalancha de hielo.

"Parece que un glaciar de la zona básicamente se desprendió en una ruptura limpia, lo que le permitió caer a una distancia de poco más de un kilómetro vertical hasta el fondo del valle", dijo Daniel Shugar, geólogo de la Universidad de Calgary en Canadá, quien estudió imágenes satelitales para analizar lo sucedido.

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"El fondo parece como si hubiera explotado una bomba: solo son sedimentos del glaciar fragmentado", afirmó.

Pero dijo que era demasiado pronto para descartar otros posibles factores detrás de las inundaciones repentinas. Cientos de personas están desaparecidas en Nepal y en el territorio chino del Tíbet después de que las aguas de la inundación cayeran en cascada por los valles de los ríos el miércoles por la mañana. El aumento de las temperaturas ocasionado por el cambio climático podría haber acelerado el colapso del glaciar, según dijeron los científicos, pero agregaron que era muy pronto para determinar una causa precisa.

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En todo el Himalaya, que se calienta rápidamente, el derretimiento de los glaciares está generando nuevas y peligrosas condiciones para que las avalanchas y los terremotos causen destrucción al desatar torrentes de agua.

El miércoles, un trozo de hielo con un ancho de alrededor de 610 metros se desprendió limpiamente del glaciar, dijo Shugar, enviando una mezcla de hielo y agua al fondo del valle. Según su evaluación, el trozo de hielo cayó desde una altitud de alrededor de aproximadamente 5181 metros, descendiendo 1219 metros.

"Se trata de un gran trozo de hielo que está almacenado a gran altitud en la montaña, con una enorme cantidad de energía potencial", dijo Simon Cook, glaciólogo de la Universidad de Dundee en Escocia, quien también trabajó en el análisis satelital. Según Cook, cuando se desprendió el trozo, la pura fuerza de la caída machacó el hielo hasta convertirlo en una mezcla peligrosa que se movía rápidamente.

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"Ese hielo simplemente se pulveriza hasta convertirse en agua", dijo.

Según el análisis del grupo, la ruptura del glaciar ocurrió a unos 64 kilómetros al norte de Katmandú, y el flujo de hielo se movió hacia el noroeste a lo largo del valle en dirección al río Bhote Koshi, en la frontera entre Nepal y el territorio chino del Tíbet.

Cook dijo que la avalancha de hielo recordaba un evento similar ocurrido en la India en 2021, cuando un glaciar del Himalaya se rompió y provocó importantes inundaciones en el estado de Uttarakhand, en el norte del país, causando la muerte de más de 100 personas.

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Kristen Cook, geomorfóloga de la Universidad Grenoble Alpes en Francia, dijo que los lectores sísmicos locales indicaron que una gran masa se había movido repentinamente cuesta abajo en la zona alrededor de las 8:40 a. m. hora local. A esto le siguió de inmediato una "señal de flujo", lo que indica que se produjo una inundación.

"Veo una señal que es bastante grande al comienzo del evento, pero no parece un terremoto", dijo. "Cuando combinamos esto con lo que sabemos de la zona y las imágenes satelitales, llegamos a una interpretación preliminar de que lo más probable es que se tratara de una avalancha de roca y hielo que se transformó en un flujo a medida que se desplazaba río abajo".

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) registró inicialmente un terremoto de magnitud 4,4 en la zona alrededor de esa hora. Pero la agencia determinó posteriormente que el deslizamiento de tierra en sí había causado una señal sísmica que se reportó como un terremoto. En su sitio web, el USGS indicó que la fuerza del deslizamiento de tierra registró una magnitud de 5,2.

Aunque todavía no hay datos meteorológicos completos disponibles, dijo Shugar, las imágenes satelitales muestran la desaparición de la capa de nieve durante el día anterior, lo que indica temperaturas más cálidas que pueden haber derretido el glaciar y contribuido a la avalancha de hielo.

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Shugar agregó que las condiciones nubladas hacían que las imágenes satelitales actualizadas siguieran incompletas, y que la comprensión por parte de los científicos sobre la causa de las inundaciones se volvería más clara en los próximos días.

También dijo que era muy pronto para descartar otros factores contribuyentes.

"La cantidad de agua en los videos es asombrosa, un orden de magnitud mayor que la de otros desastres glaciares recientes como este", dijo. "Es muy posible que haya otro factor implicado en este caso".

Amy Graff colaboró con la reportería.

Leo Sands es corresponsal radicado en Londres del centro de noticias de último momento de The New York Times.

Amy Graff colaboró con la reportería.