Colombia

Asesinan a intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar tras enfrentamiento con presuntos responsables de triple homicidio

El uniformado fue identificado como Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, quien resultó herido durante el operativo y falleció en el Hospital de Meissen. Tres personas fueron capturadas tras el procedimiento

Sijín - Colombia
Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años y con nueve años de servicio en la Policía Nacional, murió tras resultar herido durante un enfrentamiento en Ciudad Bolívar. - crédito Policía Nacional
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Un intendente de la Sijín murió luego de resultar herido durante un enfrentamiento con presuntos responsables de un triple homicidio ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El hecho se registró durante la madrugada de este jueves en la invasión La Carbonera, en medio de las labores que adelantaban las autoridades para esclarecer el asesinato de tres personas.

La víctima fue identificada como Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, oriundo de Cunday, Tolima, y con nueve años de servicio en la Policía Nacional. De acuerdo con información entregada por La FM, el uniformado tenía esposa y un hijo de nueve años.

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Según explicó el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los integrantes de la Sijín se encontraban realizando labores de verificación en la zona cuando se produjo un intercambio de disparos con quienes serían los responsables del triple homicidio.

“En esta localidad, nuestros uniformados investigan este triple asesinato que fue perpetrado en la invasión La Carbonera, en hechos vinculados a disputas por el tráfico de estupefacientes. Este agente de inteligencia, en medio de su labor, terminó enfrentándose a los presuntos responsables”, señaló el comandante, citado por el medio.

El intendente fue trasladado al Hospital de Meissen

El enfrentamiento ocurrió en la calle 78D sur con carrera 15D, en el sector de El Mochuelo. De acuerdo con El Tiempo, durante el cruce de disparos el intendente fue impactado y posteriormente trasladado al Hospital de Meissen.

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Pese al traslado, el uniformado falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas, según explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Lamentablemente uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital”, manifestó Cristancho Zambrano, de acuerdo con el diario.

El intendente fue trasladado al Hospital de Meissen luego de resultar herido durante el intercambio de disparos, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. - crédito Alcaldía de Bogotá
El intendente fue trasladado al Hospital de Meissen luego de resultar herido durante el intercambio de disparos, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. - crédito Alcaldía de Bogotá

Tres personas fueron capturadas

Luego del enfrentamiento, la Policía desplegó un plan candado en el sector. El operativo permitió la captura de tres personas y la incautación de tres armas de fuego, informó el comandante de la Policía Metropolitana.

Las armas fueron enviadas a pruebas de dactiloscopia para establecer si fueron utilizadas en el ataque en el que murió el intendente. Esta verificación hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades para determinar la responsabilidad de los involucrados.

Según Caracol Radio, las autoridades mantienen las operaciones en la zona para establecer el paradero de otros posibles involucrados.

Unas manos de mujer con jersey azul y unas manos de hombre con chaqueta de cuero sujetas con esposas metálicas.
Tres personas fueron capturadas durante el operativo adelantado por la Policía tras el enfrentamiento y les fueron incautadas tres armas de fuego. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué se sabe del triple homicidio?

Los hechos se originaron durante la investigación de un triple homicidio ocurrido en la invasión La Carbonera, donde tres hombres fueron asesinados.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades y recogida por los medios, los homicidios estarían relacionados con disputas territoriales por el tráfico de estupefacientes en el sector.

Fue precisamente durante las labores de reacción, investigación y verificación adelantadas después de estos asesinatos que los uniformados de la Sijín se enfrentaron con los presuntos responsables.

Las autoridades continúan con el procesamiento de las evidencias obtenidas durante el procedimiento y con las investigaciones para establecer las circunstancias de los homicidios, el ataque contra los uniformados y la responsabilidad de las personas capturadas.

Tres hombres fueron asesinados en la invasión La Carbonera, en Ciudad Bolívar, en hechos que las autoridades relacionan con disputas por el tráfico de estupefacientes. - crédito Comunicaciones, Policía Metropolitana de Bogotá.
Tres hombres fueron asesinados en la invasión La Carbonera, en Ciudad Bolívar, en hechos que las autoridades relacionan con disputas por el tráfico de estupefacientes. - crédito Comunicaciones, Policía Metropolitana de Bogotá.

Policía lamentó la muerte del intendente

Tras conocerse el fallecimiento de Pinilla Cárdenas, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá expresó su solidaridad con los familiares del uniformado.

“La Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente Pinilla Cárdenas. Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, afirmó Cristancho, según La FM.

El comandante también aseguró que la institución mantendrá las actividades policiales en la ciudad y continuará con las operaciones para localizar a otros posibles responsables.

No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, dijo el oficial.

La investigación permanece en curso mientras las autoridades analizan las armas incautadas y demás elementos obtenidos durante el procedimiento para establecer su relación con los hechos ocurridos en Ciudad Bolívar.

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