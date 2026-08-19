El director de inteligencia de Ecuador y 5 estadounidenses mueren tras la caída de un helicóptero en Kenia

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El Ministerio de Transporte de Kenia estaba investigando la causa del desplome, según la autoridad de aviación, cuyo comunicado no abordó el estado de la tripulación del helicóptero.

Un helicóptero se estrelló el miércoles en un destino turístico en el norte de Kenia, lo que causó la muerte de cinco estadounidenses y un alto funcionario del gobierno de Ecuador, informaron las autoridades.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 9 a. m. en el monte Ololokwe en el condado de Samburu, una zona rural y árida que atrae a turistas a su parque nacional y a las reservas de vida silvestre.

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El desplome ocurrió mientras el helicóptero, un Eurocopter, volaba hacia el río Ewaso Nyiro, el sitio de varios campamentos turísticos exclusivos de vida silvestre, dijo la autoridad de aviación.

"Confirmamos las muertes de cinco estadounidenses", dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado que no dio detalles sobre las identidades de las víctimas.

La oficina presidencial de Ecuador dijo en un comunicado en las redes sociales que el director general del Centro de Inteligencia Estratégica del país, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, también habían muerto tras la caída del helicóptero.

El Ministerio de Transporte de Kenia estaba investigando la causa del desplome, según la autoridad de aviación, cuyo comunicado no abordó el estado de la tripulación del helicóptero.

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La Cruz Roja de Kenia dijo que estaba ayudando en la búsqueda y los esfuerzos de recuperación, pero que estaban siendo obstaculizados por un "incendio activo en el lugar del accidente" y el terreno difícil.

El turismo es un pilar de la economía de Kenia. Muchos visitantes recorren el país en camionetas o vehículos todoterreno modificados. A otros les atrae la posibilidad de viajar de un campamento de lujo a otro en aviones privados o helicópteros.

Las empresas turísticas ofrecen paseos en helicóptero a la cumbre plana del monte Ololokwe para ver el amanecer y desayunar.

Matthew Mpoke Bigg es el jefe de la corresponsalía de África oriental de The New York Times y radica en Nairobi, Kenia.