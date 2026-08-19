Una nueva vacuna podría evitar que el melanoma reaparezca

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Moderna y Merck dicen que la vacuna experimental de ARNm previno la reaparición y la propagación del cáncer en pacientes con melanoma de alto riesgo.

Una vacuna experimental de ARNm permitió a las personas con melanoma de alto riesgo vivir más tiempo, libres de cáncer, en un gran ensayo clínico seguido muy de cerca, según anunciaron el miércoles las empresas farmacéuticas Moderna y Merck.

Durante décadas, las vacunas contra el cáncer han sido una de las ideas más atractivas en el tratamiento del cáncer, ya que ofrecen la esperanza de aprovechar el propio sistema inmunitario de una persona para atacar los tumores.

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"Es un avance importante", dijo Elias Sayour, oncólogo pediatra de la Universidad de Florida, que no participó en el ensayo. Los resultados, dijo, "podrían ayudar a dar paso a toda una nueva ola de nuevos tratamientos terapéuticos para el cáncer".

La tecnología de ARNm que fue fundamental en el rápido desarrollo de vacunas en la pandemia de la Covid-19 añadió un nuevo elemento de rapidez y flexibilidad a la búsqueda de vacunas terapéuticas contra el cáncer. Los científicos pueden utilizar la plataforma de ARNm para crear vacunas hechas a medida e individualizadas que coincidan con la genética de los tumores de los pacientes.

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Las empresas solo anunciaron los aspectos generales de los resultados y planean presentar los detalles en una reunión médica internacional y a los organismos reguladores.

En el ensayo de etapa avanzada de 1137 personas con melanoma de alto riesgo que se sometieron a cirugía para extirpar su cáncer, quienes recibieron la vacuna personalizada contra el cáncer, llamada intismeran, junto con un fármaco de inmunoterapia llamado Keytruda, tuvieron menos probabilidades de que su cáncer reapareciera o se propagara, en comparación con quienes recibieron solo Keytruda.

Los científicos crean intismeran al secuenciar el tumor del paciente y seleccionar lo que se denominan "neoantígenos", los cuales enseñan al sistema inmunitario cómo atacar el cáncer. Utilizan la rápida y flexible tecnología de ARNm para crear una vacuna con neoantígenos seleccionados para cada paciente, un proceso que toma alrededor de seis semanas.

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"Sin duda, es gratificante ver estos emocionantes resultados: cerrar el círculo desde nuestros primeros resultados de prueba de concepto hasta la actualidad", escribió en un correo electrónico Catherine Wu, profesora de Medicina de la Facultad de Medicina de Harvard y del Instituto de Cáncer Dana-Farber, y líder en el campo. "Es muy concebible que este paradigma de tratamiento sea extensible también a otros cánceres".

El estudio es el más avanzado de una serie de ensayos que ponen a prueba el enfoque contra una variedad de cánceres, incluidos el cáncer de pulmón, vejiga, riñón y páncreas. Si bien ensayos pequeños han demostrado el potencial del enfoque, el ensayo de Moderna y Merck fue visto como un referente en la demostración de la tecnología, y un primer paso hacia la transformación de la atención oncológica con tratamientos individualizados para el tumor de cada persona, los cuales a la larga podrían ser capaces de mantenerse un paso adelante del tumor a medida que cambia.

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"Las personas como yo en la comunidad hemos estado esperando esto", dijo Sayour, y agregó: "Creíamos en esto, lo esperábamos, pero creo que hay una tremenda capacidad para mejorar estos enfoques".