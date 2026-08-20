Yair ‘El Pantera’ Rodríguez queda fuera de la Noche UFC 2026 por lesión

(UFC)

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Malas noticias para Yair ‘El Pantera’ Rodríguez. Este miércoles 19 de agosto se dio a conocer que el peleador mexicano quedó fuera de su combate estelar ante Jean Silva, programado para el próximo 12 de septiembre en la Noche UFC 2026, debido a una lesión de la que no se dieron mayores detalles.

La pelea representaba el regreso de Rodríguez al octágono después de alrededor de año y medio sin competir, por lo que su baja supone un nuevo contratiempo en una carrera que ha estado marcada por distintas lesiones. Ante su ausencia, la UFC ya encontró un reemplazo: el mexicano José Delgado.

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Yair Rodríguez lamenta su baja

(REUTERS/Nathan Howard TPX IMAGES OF THE DAY)

‘La Pantera’ confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que intentó continuar con su preparación, pero finalmente decidió no arriesgarse a competir en esas condiciones.

“Me lesioné. Intenté continuar con mi preparación, pero finalmente no era responsable competir en estas condiciones. Quería esta pelea y sé que muchos de ustedes también. Ahora mi trabajo es recuperarme completamente y regresar preparado para competir al nivel que esperan de mí y que yo espero de mí mismo. Gracias a quienes siguen apoyándome. Nos vemos pronto”.

La lesión llega justo cuando Yair buscaba recuperar ritmo después de un largo periodo alejado de la competencia. El mexicano apenas ha tenido seis peleas desde 2020, una muestra de lo complicado que ha sido mantener continuidad.

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Rodríguez fue campeón interino de peso pluma en 2023, aunque posteriormente perdió ante Alexander Volkanovski.

José Delgado tendrá una oportunidad inesperada

(UFC)

La baja de Yair abrió la puerta para José Delgado, quien ahora enfrentará a Jean Silva en su lugar.

El mexicano llega con una racha de nueve victorias en sus últimos 10 combates y solamente registra una derrota en UFC, frente a Nathaniel Wood por decisión.

Su última pelea fue el pasado 18 de julio ante Austin Bashi, y ahora tendrá uno de los mayores retos de su carrera al enfrentarse a Silva en una cartelera especial para la afición mexicana.

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Además de Delgado, el evento contará con otros representantes mexicanos como Brandon Moreno, Edgar Chairez, Alexa Grasso y David Martínez.