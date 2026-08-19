El novio que maltrató a Hayden Panettiere había vuelto a su vida

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A pesar de los esfuerzos de la actriz por superar una relación turbulenta con Brian Hickerson, estaban juntos cuando ella sufrió un paro cardíaco y murió.

Unos meses antes de su muerte el domingo, Hayden Panettiere estaba haciendo una gira de medios para promover sus nuevas memorias, donde escribió sobre los traumas que había enfrentado en su vida, incluidos sus esfuerzos por desvincularse de un novio tóxico y abusivo.

Panettiere dijo que finalmente se había liberado de él: "Los abusadores se enredan como la maleza en tu vida", dijo en un pódcast en mayo. Ese novio, Brian Hickerson, hizo su propia aparición en los medios al día siguiente para expresar su arrepentimiento por el abuso.

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Muy poco se sabe públicamente sobre las circunstancias de la muerte de Panettiere; una persona con conocimiento de los hechos dijo que fue causada por una aparente sobredosis de drogas que provocó un paro cardíaco. Lo que está claro es que una de las últimas personas que la vio con vida fue Hickerson, con quien ella había retomado el contacto.

Un informe con muchas partes censuradas, publicado el martes por la policía de Greenville, Carolina del Sur, donde murió Panettiere, indicó que fueron Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, quienes habían llamado al 911. Cuando los paramédicos no lograron reanimarla, Brian Hickerson se mostró muy afectado, según la policía.

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En un complejo de apartamentos en Greenville, Hickerson, de 37 años, habló con la policía sobre Panettiere, de 36, y compartió con los agentes una bolsa que contenía los medicamentos de ella, aunque muchos detalles están censurados en el informe. Ella había hablado abiertamente sobre su lucha contra la adicción a los fármacos, que comenzó cuando un exrepresentante le dio, cuando era una actriz adolescente, lo que ella pensaba que era una anfetamina.

Hickerson no ha sido acusado de estar involucrado en la muerte de Panettiere.

El Departamento de Policía de Greenville ha dicho que una investigación preliminar no produjo pruebas de un "acto delictivo o circunstancias sospechosas", y la Oficina del Forense del Condado de Greenville ha declarado que "no se descubrieron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte".

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Hickerson, su hermano y otros familiares, así como un abogado que lo ha representado, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La revelación de que Hickerson estaba con Panettiere en sus últimas horas ha provocado una reevaluación de su turbulenta relación, de la cual Panettiere dijo que su familia y amigos habían intentado sacarla durante años.

La persona con conocimiento de los hechos dijo que en marzo Panettiere contrató seguridad privada para ayudar a garantizar que Hickerson se mantuviera alejado.

"Esta persona en su vida de la que hemos estado intentando deshacernos desde hace bastante tiempo estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson", dijo el martes a NBC News Lesley Vogel, la madre de Panettiere.

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Vogel no respondió a las solicitudes de comentarios de The New York Times. En una entrevista con TMZ en mayo, Hickerson llamó a Vogel, de quien Panettiere a menudo estaba distanciada, "una de las peores personas que he conocido en mi vida".

Documentos judiciales y las memorias de Panettiere, This Is Me: A Reckoning, detallan casos de violencia doméstica por parte de Hickerson. En una ocasión, fue sentenciado a 45 días de prisión después de declararse sin oposición a dos cargos de delitos graves por causar lesiones a Panettiere.

A pesar de sus esfuerzos recientes por distanciarse, también hubo momentos a lo largo de su relación en los que Panettiere volvió con él, y se aisló de amigos y familiares preocupados.

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"Lo que nunca les dije fue que el abuso que había soportado no se sentía tan mal como la idea de estar sola", escribió en sus memorias.

En la entrevista con TMZ, que tuvo lugar más o menos en la época en que Panettiere publicó sus memorias, Hickerson dijo que las historias contenidas en ellas eran ciertas, y que él había entrado en un "lugar oscuro" que incluía "drogas, alcohol, abuso".

"Es algo terrible lo que le hice", dijo.

Señaló que había hablado con ella el día anterior sobre la publicación de su libro y los describió como "buenos amigos".

"Creo que Hayden es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida", dijo en la entrevista, "y sería un idiota si no me alejara de ella y la dejara florecer en su carrera".

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Panettiere y Hickerson se conocieron hace ocho años en un bar popular de West Hollywood. La relación "avanzó a la velocidad del rayo", escribió ella en sus memorias.

Bailaban en su sala, jugaban juegos de mesa y miraban Netflix, todo oculto de las cámaras indiscretas e incluso de los familiares de ella. "Dos mejores amigos viviendo juntos bajo un mismo techo", escribió.

Pero luego, Hickerson comenzó a abusar de ella. "Las bofetadas se convierten en golpes", escribió. Una noche, recordó, él "me deja la cara tan mal que no salgo de la casa por semanas".

En sus memorias, Panettiere relató un viaje de San Valentín a Wyoming en 2020, donde una noche de copas se volvió violenta una vez que ella y Hickerson regresaron a la casa que habían alquilado. Escribió que sus bromas se volvieron hostiles, y que él la empujó contra una pared y la abofeteó. Después de que la policía respondió a una llamada por un altercado, se lo llevaron esposado y pasó la noche en la cárcel.

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"Había bebido mucho y me puse agresivo físicamente con ella", dijo en la entrevista con TMZ.

Según documentos judiciales, Hickerson también fue arrestado en relación con un incidente en Los Ángeles el 2 de mayo de 2019. Aunque el expediente del caso no incluye una descripción de lo ocurrido, los documentos identifican a una persona o testigo involucrada en el caso como "Hayden P.". En sus memorias, Panettiere dijo que un vecino llamó al 911 después de una pelea con Hickerson en la que él la inmovilizó y le dio varios puñetazos.

Hickerson fue acusado inicialmente de siete cargos por delitos graves, que incluían agresión, lesionar a una novia y disuadir a un testigo de denunciar un delito, además de un delito menor de agresión física. Finalmente, se declaró sin oposición a dos cargos de delitos graves por lesionar a Panettiere.

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Cuando Hickerson cumplía su condena, Panettiere, que también luchaba contra el alcoholismo, estaba en un centro intentando recuperar la sobriedad. Los registros muestran que, tras su liberación, Hickerson violó su libertad condicional en 2022 y se le ordenó no beber alcohol ni entrar en el Sunset Marquis, un hotel en West Hollywood, California.

El 1 de agosto de 2022, Hickerson fue sentenciado a varios años de libertad condicional formal. Como parte de esa libertad condicional, se le exigió completar un programa de tratamiento por violencia doméstica de un año de duración, asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y completar decenas de sesiones de manejo de la ira, según los registros judiciales. Él ha dicho que forma parte de un grupo de Alcohólicos Anónimos liderado por el actor Shia LaBeouf.

Los registros también muestran que Hickerson ha intentado dos veces que un juez reduzca sus condenas por delitos graves a delitos menores.

Durante el primer intento, en 2025, los fiscales le dijeron a un juez que había "numerosos incidentes de violencia doméstica", según los registros judiciales, y le recordaron al juez que Hickerson había sido acusado previamente de intentar disuadir a un testigo.

El segundo intento ocurrió la semana pasada, de acuerdo con los documentos judiciales. Un juez denegó la solicitud.

Alain Delaquérière colaboró con la investigación.

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe de arte y cultura desde Los Ángeles.

Derrick Bryson Taylor es un reportero del Times que cubre las últimas noticias sobre cultura y artes.

Julia Jacobs es una reportera de arte y cultura que a menudo cubre temas legales para el Times.

Alain Delaquérière colaboró con la investigación.