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Mujeres con Bienestar Edomex 2026: calendario oficial de pagos de julio-agosto para todas las beneficiarias

Como es costumbre, los recursos se distribuirán de forma ordenada en cinco grupos distintos

La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto para todas las beneficiarias (X@BienestarEdoMx)
La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto para todas las beneficiarias (X@BienestarEdoMx)
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La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto para todas las beneficiarias.

Como es costumbre, los recursos se distribuirán de forma ordenada en cinco grupos distintos según la primera letra de la CURP de cada participante.

La iniciativa opera en los 125 municipios del Edomex y está destinado a mujeres de 18 a 59 años, quienes reciben un apoyo económico bimestral de2,500 pesos.

Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto
Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto (Gob. Edomex)

Calendario oficial de pagos de Mujeres con Bienestar

Los pagos correspondientes al nuevo calendario iniciaron este 19 de agosto para los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras A, B y C.

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El calendario establece que la dispersión se realizará de manera escalonada y concluirá el domingo 23 de agosto, cuando recibirán el depósito quienes tengan apellidos entre las letras S y Z.

  • Grupo 1 | letras A -C | 19 de agosto
  • Grupo 2 | letras D-G | 20 de agosto
  • Grupo 3 | letras H-M | 21 de agosto
  • Grupo 4 | letras N-R | 22 de agosto
  • Grupo 5 | letras S-R | 23 de agosto
La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto para todas las beneficiarias (X@BienestarEdoMx)
La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto para todas las beneficiarias (X@BienestarEdoMx)

¿Cómo comprobar si ya llegó el depósito?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.
Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto
Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto (Gob. Edomex)

Más beneficios que brinda el programa

Además del beneficio económico, Mujeres con Bienestar proporciona acceso a una amplia gama de servicios de salud, asistencia médica y protección social.

En el ámbito de la salud, el programa ofrece consultas médicas primarias, orientación médica, psicológica, nutricional y legal a distancia, así como extensión de servicios preventivos para hasta tres hijos menores de edad. También se incluye asistencia veterinaria, tanto presencial como telefónica, para mascotas.

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Respecto a la protección, las beneficiarias cuentan con un seguro de vida con cobertura de hasta $35.000 pesos por fallecimiento y servicios funerarios integrales. En el área educativa, el Centro de Capacitación Digital brinda cursos, talleres y herramientas para el desarrollo de habilidades digitales y el autoempleo, junto con asesoría para concluir estudios en distintos niveles.

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