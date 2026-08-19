La izquierda se anotó una sorprendente victoria en Florida. Esto hay que saber

A primary voter casts his ballot in Anchorage, Alaska., on Tuesday, Aug. 18, 2026. Incumbent Sen. Dan Sullivan (R-Alaska), and former Rep. Mary Peltola, a Democrat, easily advanced to the general election ballot on Tuesday in AlaskaÕs Senate primary, setting up a highly anticipated matchup that could decide control of the Senate. (Ash Adams/The New York Times)

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La representante estatal Angie Nixon, una progresista, derrotó a un moderado que la superó drásticamente en recaudación de fondos gracias al entusiasmo de las bases.

La representante estatal Angie Nixon, una activista progresista que dirigió una campaña tan desfavorecida que no pudo permitirse ni un solo anuncio de televisión, ganó el martes la nominación demócrata al Senado por Florida en una sorprendente e inesperada victoria.

Al haber vencido a Alex Vindman, un candidato con el respaldo de la clase política establecida que recaudó 16 veces más dinero de campaña, Nixon, una socialista democrática, continuó la racha ganadora de la izquierda este año en las primarias demócratas.

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Florida había parecido exenta de los vientos políticos predominantes en los últimos ciclos electorales, en los que los republicanos tuvieron un desempeño excepcionalmente bueno en el estado en 2022, que por lo demás fue un año fuerte para los demócratas. La gran victoria de Nixon y las derrotas de los republicanos respaldados por el presidente Donald Trump en varias primarias para el Congreso de Florida sugirieron que tal vez Florida ya no sea tan inmune a las tendencias nacionales.

Aquí tienes seis conclusiones de las primarias del martes por la noche en Florida, Alaska y Wyoming, y de una elección especial en California:

¿(Casi) sin dinero? No hay problema. Las bases impulsan a la izquierda, de nuevo

El dinero suele ser clave para las campañas políticas en Florida, el tercer estado más grande del país y hogar de 10 mercados televisivos. Nixon recaudó solo 975.000 dólares, frente a los más de 16,3 millones de dólares de Vindman. Y gastó apenas 60.000 dólares en publicidad, según AdImpact, una empresa de seguimiento de medios, frente a los 2,2 millones de él.

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Vindman enfrentará preguntas sobre por qué su campaña no gastó más en presentarlo a los votantes. Pero hay que darle crédito a Nixon, una organizadora sindical, por saber cómo aprovechar el entusiasmo de los demócratas de base y los voluntarios --y por utilizar hábilmente las redes sociales-- para informarlos sobre su candidatura.

Un último impulso el fin de semana en el sur de Florida, hogar de muchos votantes demócratas a pesar de que gran parte de la región se ha inclinado hacia los republicanos, parece haber dado sus frutos: Nixon, quien es de Jacksonville, derrotó a Vindman en el condado de Miami-Dade, el más poblado del estado, y en el condado vecino de Broward, donde él reside.

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Tras una larga pausa, vuelve el entusiasmo demócrata. ¿Será suficiente para Nixon?

Algunas de las elecciones más emocionantes para los demócratas de Florida en los últimos 20 años contaron con progresistas negros: Barack Obama, quien ganó el estado dos veces, y Andrew Gillum, el exalcalde de Tallahassee que perdió una contienda por la gubernatura por muy poco en 2018. Nixon seguramente intentará aprender de las coaliciones que construyeron y capitalizar el entusiasmo que impulsó su gran victoria.

Pero ni Obama ni Gillum entraron a las elecciones generales con tan poco reconocimiento de sus nombres, organización de campaña o dinero, todo lo cual es necesario para llegar al gigantesco y variado electorado de Florida.

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Además: ¿Cómo funcionará la etiqueta de socialista democrática? Nixon se unió a los Socialistas Democráticos de América en junio, aunque no han respaldado su candidatura. Y el Partido Demócrata ha crecido en Florida desde que Obama ganó el estado en las contiendas presidenciales de 2008 y 2012 y Gillum perdió por poco la contienda por la gubernatura de 2018. La senadora Ashley Moody, la actual titular republicana que no enfrentó una oposición seria en las primarias del martes, tiene acumulados más de 8 millones de dólares en fondos de campaña.

Florida podría elegir a su primer gobernador negro, un republicano

El representante Byron Donalds, quien desde hace mucho tiempo cuenta con el respaldo de Trump en el estado que el presidente adoptó como suyo, aplastó a sus rivales en las primarias republicanas para la gubernatura de Florida. Ha superado con creces en recaudación al candidato demócrata, el exrepresentante David Jolly, un exrepublicano.

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Pero Donalds no superó el 50 por ciento el martes, como esperaban algunos republicanos de Florida. Y no ganó algunos condados rurales y predominantemente blancos del norte de Florida. Donalds es negro. Algunos republicanos observarán su bajo rendimiento en esos condados con la preocupación de que algunos republicanos blancos no estén dispuestos a votar por un candidato negro y opten por quedarse en casa en noviembre.

Donalds desestimó las preocupaciones de que no hubiera ganado la mayoría de los votos y les dijo a los periodistas que se ganaría ese apoyo.

"Quieren lo mismo que todos queremos", dijo sobre los republicanos que votaron por sus rivales. "Queremos una Florida que se base en el sentido común, la ley y el orden, la libertad".

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Otro republicano envuelto en escándalos pierde unas primarias

El representante Cory Mills perdió las primarias republicanas en el Séptimo Distrito del Congreso de Florida ante Ryan Elijah, un expresentador de noticias de televisión local, luego de que Mills perdiera apoyos clave dentro de su propio partido. Dos colegas de la Cámara de Representantes respaldaron a Elijah, con el argumento de que no podían arriesgarse a perder el escaño de tendencia republicana con un candidato débil.

Mills se enfrentó a una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes relacionada con acusaciones de agresión y comportamiento amenazante hacia mujeres. Su derrota electoral ocurrió después de la del representante Chuck Edwards de Carolina del Norte, quien fue acusado de acosar sexualmente a dos exempleadas y anunció el 5 de agosto que no buscaría la reelección. Al día siguiente, el representante Andy Ogles de Tennessee perdió unas primarias tras recibir críticas por comentarios antimusulmanes.

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No todos los progresistas ganaron

Los representantes Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz, ambos demócratas moderados y pro-Israel, vencieron con facilidad a sus rivales luego de que la manipulación de los distritos electorales por parte de los republicanos los llevara a competir en nuevos distritos. Wasserman Schultz, una titular de 11 mandatos, superó la frustración de los demócratas negros que no querían que ella representara un distrito históricamente negro. Moskowitz superó a un socialista democrático.

Sullivan (el senador) y Peltola avanzan a la boleta electoral de noviembre

El senador Dan Sullivan, el titular republicano, y la exrepresentante Mary Peltola, demócrata, avanzaron fácilmente a la boleta de las elecciones generales el martes en las primarias del Senado por Alaska, y con ello prepararon un enfrentamiento muy esperado que podría decidir el control del Senado.

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Pero la verdadera intriga era si Dan J. Sullivan, un maestro de quinto grado jubilado acusado por los republicanos de ser un infiltrado demócrata que buscaba confundir a los votantes y restarle votos al otro Sullivan, se uniría a ellos. (El Sullivan menos conocido ha negado las acusaciones). Las primarias no partidistas de Alaska envían a los cuatro candidatos más votados a las elecciones generales, y aún quedaban muchos votos por contar.

Shane Goldmacher, David Ovalle, Kellen Browning y Theodore Schleifer colaboraron con reportería.

Patricia Mazzei es corresponsal de política nacional para el Times desde Miami.

Shane Goldmacher, David Ovalle, Kellen Browning y Theodore Schleifer colaboraron con reportería.