Los europeos se preparan para otra ola de calor. La quinta de 2026. Ya están hartos

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Con temperaturas que se elevarán hasta los 43 grados Celsius esta semana, los europeos y los turistas dicen que el verano en Europa ha perdido su atractivo.

El miércoles, Europa se preparaba para una quinta ola de calor de un verano sin precedentes que ya ha provocado incendios forestales de una ferocidad inusual, ha causado escasez de agua en todo el continente y, para muchos europeos, ha arrebatado la alegría de una temporada que solían disfrutar.

Se espera que el calor avance desde el oeste, con una máxima pronosticada de 43 grados Celsius, en España el jueves, antes de azotar a países más orientales como Alemania durante el fin de semana.

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En el Reino Unido, el gobierno convocó a una reunión ministerial especial el miércoles por la mañana para prepararse para las repercusiones, mientras turistas y residentes, desde Madrid hasta Roma, hablaban con nostalgia de los climas más templados de los veranos pasados.

Irina Nedelcu, de 42 años, que vende vino en un mercado de comida en Roma, dijo que nunca había sentido tanto calor y que el verano había perdido su atractivo. "Antes me encantaba el calor y odiaba el frío, pero a partir de este año, basta", dijo Nedelcu. "Ahora odio el calor".

En su puesto, ha mantenido apagada su unidad de aire acondicionado, es demasiado costoso usarla, dijo. En su lugar, un ventilador remueve el aire caliente, lo que la hace sentir como si estuviera "en un horno ventilado", dijo.

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"Es insoportable", aseguró.

En París, Sarah Weyenbergh, de 22 años, también usó la palabra "insoportable" para describir su vida este verano en un apartamento sin aire acondicionado. "Ducharse una y otra y otra vez" le daba un alivio temporal, dijo Weyenbergh, que trabaja en la industria de la moda, y añadió que esta solución era "contraproducente" porque terminaba haciéndola "sentir aún más calor".

Aun así, como residente de París, al menos tenía acceso irrestricto al agua.

En más del 70 por ciento de la Francia continental, el uso del agua está limitado debido a las sequías generalizadas. Los niveles de agua subterránea han disminuido en más del 90 por ciento de las reservas de agua subterránea en la Francia continental, informó este mes el servicio geológico nacional del país. En algunas regiones, las personas podrían ser multadas por usar agua en ciertos contextos, como lavar sus autos o llenar piscinas.

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Al otro lado del canal, casi tres cuartas partes de Inglaterra se encuentran ahora en sequía, según los funcionarios, y decenas de millones de personas en el Reino Unido tienen prohibido el uso de mangueras.

En la provincia norteña de Burgos, en España, Charo Barriuso, de 65 años, dijo que los residentes de esta región tradicionalmente más fresca no estaban acostumbrados a temperaturas tan altas.

Barriuso dijo que los últimos veranos habían sido criminales. También contó que durante los veranos anteriores dormían con mantas, pero ahora lo hacen desnudos.

Gran parte del país se preparaba para más incendios forestales, en particular a medida que cientos de miles de personas se disponían a reunirse en las áridas zonas rurales para presenciar un inusual eclipse solar.

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La nueva ola de calor llega después de que Europa occidental registrara su período de junio a julio más caluroso desde que se tienen registros, según Copernicus, el servicio de monitoreo del clima de la Unión Europea.

Las sequías, magnificadas por el cambio climático, están paralizando algunas de las vías fluviales más críticas del continente, incluido el Rin. En Serbia, el descenso del nivel del agua del río Danubio dejó al descubierto barcos de una flota nazi que se hundió al final de la Segunda Guerra Mundial.

Las sequías y el granizo producidos por tormentas de lluvia inusualmente violentas han causado estragos en las tierras agrícolas, perjudicando los ingresos de las granjas. Coldiretti, la mayor asociación comercial agrícola de Italia, estima que los daños relacionados con el clima han superado los tres millardos de euros, o casi 3,5 millardos de dólares.

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La situación ha amplificado los llamados a realizar cambios culturales y logísticos en la forma en que Europa opera durante el verano, incluido un impulso para mejorar la gestión del agua en Italia.

"Está claro que debemos equiparnos y prepararnos, incluso mentalmente, para vivir en este tipo de clima", dijo Lorenzo Bazzana, economista jefe de Coldiretti.

La vida en la ciudad también se ha visto afectada. En Roma, las temperaturas tropicales de la noche parecían haber disminuido el interés en cenar al aire libre, mientras que el consumo de alcohol se redujo significativamente, según Claudio Pica, presidente de la filial en Roma de una asociación de pequeñas empresas. Una encuesta a mayoristas y unos 150 restaurantes y bares romanos reveló una caída en las ventas en julio, y un cambio en los menús de los restaurantes.

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"Los turistas todavía comen pasta carbonara y amatriciana porque son platos tradicionales, pero los romanos están pidiendo ensaladas", dijo.

Algunos turistas están reconsiderando sus planes vacacionales.

"Sabíamos que iba a hacer mucho calor; no esperábamos que fuera tan fuerte bajo el sol, eso es lo que te afecta", dijo Hannah Cutter, de 24 años, una patóloga del habla y el lenguaje de Nueva York que se refugiaba en la sombra en una plaza romana.

Su hermana Julia Cutter, de 23 años, que trabaja para una empresa de manufactura en Connecticut, dijo que el calor "sofocante" la haría pensar dos veces antes de volver a visitar Italia en agosto. "O sea, tenemos un calor como este en casa, y esto simplemente es de otro nivel", dijo.

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En un céntrico cine de Roma, Mario Del Pane estaba aprovechando una iniciativa patrocinada por la ciudad que ofrece gratis películas por la tarde en varios cines.

"Es una manera de pasar las horas de más calor en un lugar fresco", dijo Del Pane, de 44 años. Las otras opciones eran quedarse en casa o ir a la playa, lo cual no era una gran alternativa, dijo.

"La temperatura es muy alta en la arena y sufres", dijo Del Pane. "Prefiero mucho más estar en un cine fresco".

Elisabetta Povoledo es una reportera radicada en Roma, cubre Italia, el Vaticano y la cultura de la región. Es periodista desde hace 35 años.