Así podría afectar a Cadillac y Checo Pérez la posible venta de los Lakers

El piloto mexicano espera salir a posta para arrancar una de sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La venta récord de Los Ángeles Lakers, por 12,500 millones de dólares, es llamativo para el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez y la escudería Cadillac Fórmula 1 Team, con respecto a que ambas entidades forman parte del portafolio de TWG Global, un conglomerado financiero encabezado por Mark Walter.

Tras aceptar la oferta millonaria para el posible cambio de dueños en Los Ángeles Lakers, este movimiento genera incertidumbre sobre cómo podría afectar la estabilidad financiera y operativa de las otras entidades deportivas del conglomerado, entre ellas Cadillac F1.

La adquisición de la franquicia participante en la National Basketball League (NBA) pone bajo revisión la estructura financiera y operativa de TWG Global, lo que podría derivar en ajustes para la escudería de Fórmula Uno y sus patrocinios, incluyendo a Sergio Checo Pérez.

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Aunque, por el momento, no hay señales que puedan atraer cambios inmediatos en la relación entre Cadillac Fórmula 1 Team y Sergio Pérez. El ambiente se mantiene atento a posibles repercusiones conforme avance el proceso de transición de Los Ángeles Lakers y la evaluación de activos del grupo.

La decisión de vender en cifra récord al emblemático equipo de la Liga de básquetbol más importante del mundo, coincide con la salida de Graeme Lowdon, quien se desempeñó como jefe principal del equipo Cadillac en su año debutante en la Fórmula Uno, lo que sugiere que el entorno dentro del grupo está en revisión.

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En el plano deportivo, el inicio de la temporada 2026 fue complicada para la escudería norteamericana. Durante la pausa veraniega, Cadillac F1 anunció a Marcin Budkowski como el nuevo team principal rumbo a la segunda mitad del campeonato.

En la escudería confían en retener al piloto mexicano pese a rumores de llegada a Williams (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este movimiento refleja que dentro de Cadillac no tienen la mentalidad de sólo competir en Fórmula Uno, vinieron para quedarse y trabajarán arduamente para dar los mejores recursos a Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, quienes no han sumado puntos en el campeonato de constructores ni de pilotos, lo que agrava el contexto de presión interna y externa.

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Pérez Mendoza, con once grandes premios disputados en este 2026, no ha escalado hasta las posiciones que otorgan puntos y ha sufrido abandonos consecutivos, principalmente por fallas mecánicas y no por errores de manejo, pero ha superado en rendimiento a su coequipero, Valtteri Bottas, tanto en calificación (6-5) como en carrera (6-3).

Dan Towriss, CEO de la escudería Cadillac, dijo estar “muy confiado” en que Sergio Pérez continuará con ellos y no genera ruido el rumor de su presunta salida rumbo a la escudería Williams.

“Estoy muy confiado en que Checo (Pérez) se quedará con Cadillac y no nos distraen los rumores de Williams, ni por un segundo. Estamos muy confiados en la relación aquí y en que lo verán conduciendo el auto de Cadillac”, declaró en conferencia de prensa.

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En cuanto a, Marcin Budkowski, alabó el manejo de Checo Pérez abordo de su monoplaza, subrayando que su manera de pilotar resalta su experiencia en Fórmula Uno luego de haber participado en escuderías que luchan por el campeonato, entre ellos Red Bull Racing.

“Por lo que sé, no sólo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que ha estado presionando al equipo muy fuerte en segundo plano. Es de esperarse de un piloto como él, que ha estado en Red Bull durante muchos años y con los mejores”, destacó el nuevo jefe de la escuderia cadillac.

El piloto mexicano lamenta que esta situación frustra su pelea por los puntos de la temporada 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En síntesis, la venta de Los Ángeles Lakers pone bajo revisión la estructura financiera y operativa del conglomerado multinacional TWG Global, lo que podría derivar en ajustes para Cadillac F1 y sus patrocinados, incluido Sergio Checo Pérez.

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Aunque de momento no hay indicios de ajustes a corto plazo, en el vínculo entre Cadillac y el corredor mexicano, el entorno estará pendiente a posibles efectos conforme avance el proceso de transacción de Los Ángeles Lakers y la evaluación de los activos del consorcio.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

Al terminar la primera fase de la temporada 2026, la lista siguiente comprende los resultados oficiales del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. En él se registran las que, por ahora, son sus marcadores en la parrilla al son de once carreras en su regreso a la Fórmula Uno.

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º peldaño. Gran Premio de Japón: 17º sitio. Gran Premio de Miami: 16º escaló. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º puesto (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º casilla. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cuándo regresa la actividad de Checo Pérez en la Fórmula 1?

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al calendario de la Fórmula Uno, la campaña 2026 se va a reanudar hasta el fin de semana del 24 al 26 de agosto, con miras a celebrar el Gran Premio de Zaandvoort, en Países Bajos.

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Para entonces, el Gran Circo comenzará su segunda etapa de la actual periodización y el objetivo de Checo Pérez es llegar a los puntos cueste lo que cueste para que se traduzcan en millones de dólares que le servirán de mucho a Cadillac F1 al cierre de año.

Enseguida, mostramos las fechas y sedes de los grandes premios que se llevarán a cabo una vez reiniciada la temporada 2026 de la Fórmula Uno, entre ellos destaca la competencia en la Ciudad de México desde el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.