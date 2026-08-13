Alfonso Fanjul Jr., barón azucarero cubanoestadounidense, muere a los 89 años

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Junto a su hermano, presidió un imperio familiar que incluye la refinería de azúcar de caña más grande del mundo y las marcas Domino y C&H.

Alfonso Fanjul Jr., el patriarca de una familia que perdió uno de los negocios azucareros más grandes de Cuba en la revolución de 1959 y huyó a Estados Unidos, donde, gracias a su determinación y a los apoyos gubernamentales a los precios, construyó un imperio aún más vasto, murió el 3 de agosto en el sur de Florida. Tenía 89 años.

La muerte fue anunciada por Florida Crystals Corporation, parte de la empresa familiar privada que Fanjul presidía. La compañía no proporcionó más detalles.

Un multimillonario que se llamaba a sí mismo agricultor y vivía una vida lujosa en Palm Beach, Florida, donde tenía atracado un yate de 29 metros, Fanjul, conocido como Alfy, era copresidente y codirector ejecutivo de los negocios familiares junto a su hermano menor, José, conocido como Pepe.

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Sus otros dos hermanos y su hermana también tienen participación en el imperio familiar, que incluye la refinería de azúcar de caña más grande del mundo y las marcas Domino y C&H.

Alfy y Pepe Fanjul se convirtieron en importantes donantes de ambos partidos políticos en Estados Unidos, una lección de realpolitik que aprendieron después de que los comunistas cubanos confiscaran 36.421 hectáreas de la propiedad de la familia, así como sus mansiones y una colección de arte.

"Una de las razones por las que nos involucramos en la política estadounidense es por lo que nos pasó en Cuba", le dijo Alfy Fanjul a Vanity Fair en un artículo publicado en 2011.

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Él donó generosamente a los demócratas y fue copresidente de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 en Florida. Pepe Fanjul ha donado más de 2,5 millones de dólares a las campañas políticas del presidente Donald Trump, un viejo amigo cuyos aranceles proteccionistas han beneficiado a los Fanjul.

Clinton y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asistieron al funeral de Fanjul en Palm Beach el sábado.

Durante una de las pocas entrevistas en profundidad que concedió a la prensa, Fanjul fue descrito por Marie Brenner de Vanity Fair como alguien con "los modales de la vieja aristocracia española y un desapego que denota que está acostumbrado a tener el control".

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Durante décadas, los Fanjul atrajeron críticas por sus prácticas laborales, medioambientales y comerciales. Los ambientalistas acusaron a Florida Crystals de arruinar los Everglades con escurrimientos de sustancias químicas de sus 72.843 hectáreas de caña alrededor del lago Okeechobee. (Como muestra de su compromiso con el medioambiente, la empresa señaló la planta de energía renovable que construyó, así como las prácticas sostenibles que empleaba en sus granjas).

Críticas aún más agudas provinieron de los defensores del libre comercio, quienes afirmaron que los Fanjul se beneficiaban de cuotas de importación que garantizaban a los productores de azúcar estadounidenses un precio inflado, unas tres veces mayor que el precio del resto del mundo. Se decía que la diferencia costaba a los consumidores estadounidenses millardos de dólares al año. El Instituto Cato, de tendencia libertaria, llamó a la gran industria azucarera en Estados Unidos un "cártel cubierto de caramelo".

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Los Fanjul, que por lo general hablaban a través de especialistas en relaciones públicas, respondieron que habían construido su negocio durante décadas de arduo trabajo y determinación, en la mejor tradición del sueño americano.

Fanjul nació en La Habana el 27 de junio de 1937, hijo de Alfonso Fanjul padre y Lillian (Gómez-Mena) Fanjul. El matrimonio de sus padres unió a dos adineradas familias azucareras cubanas, cuyas propiedades incluían 10 ingenios, mansiones y la Manzana de Gómez, un edificio comercial que ocupa toda una manzana en el centro de La Habana y que ahora es un hotel de lujo.

Alfy, que fue enviado a la Universidad de Fordham en Nueva York para cursar sus estudios universitarios, estaba de vuelta en casa en la víspera de Año Nuevo de 1959, viendo los fuegos artificiales en el Havana Yacht Club, cuando el dictador cubano Fulgencio Batista huyó del país ante el avance de los comunistas.

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Fanjul más tarde contó la historia de una reunión en la oficina familiar poco después con los guerrilleros de Fidel Castro, quienes abrieron la discusión poniendo sus ametralladoras sobre una mesa. La familia perdió todos sus activos y se fue a Nueva York.

Fanjul, su padre y su abuelo materno, Pepe Gómez-Mena, se propusieron reconstruir el negocio en Estados Unidos; ya habían sacado algo de dinero de Cuba.

Con otros exiliados adinerados, recaudaron 640.000 dólares (unos 7,3 millones de dólares en la actualidad) y compraron 1618 hectáreas de tierra en el oeste del condado de Palm Beach y tres ingenios azucareros deteriorados en Luisiana. Los ingenios fueron enviados a Florida, donde se cortó la primera cosecha de caña en 1961. Con el paso de los años, gran parte de la caña fue cosechada por trabajadores jamaicanos con visas temporales.

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Siete años mayor que su hermano Pepe, Alfy se convirtió en el líder del ascenso de los Fanjul en Estados Unidos. Asumió el cargo de presidente y director ejecutivo de las empresas en 1980, tras la muerte de su padre.

El negocio se expandió en 1984 cuando adquirió grandes propiedades en Florida y la República Dominicana de Gulf & Western, un conglomerado que entonces incluía a Paramount Pictures. Según Forbes, en 2025 los negocios controlados por la familia valían unos 4 millardos de dólares.

Las propiedades de la familia también incluyen un centro turístico de lujo de 2832 hectáreas en la República Dominicana llamado Casa de Campo, conocido por sus campos de golf, una marina y un centro ecuestre.

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El portafolio de los Fanjul incluye una participación en Central Romana Corporation, un gran productor de azúcar en República Dominicana. El año pasado, funcionarios de Trump levantaron una prohibición que había sido impuesta por el gobierno de Joe Biden al azúcar importado de Central Romana debido a acusaciones de que utilizaba trabajo forzado. Grupos de derechos laborales han dicho que la empresa no ha mejorado esas prácticas.

Además de las donaciones políticas, Fanjul hizo aportes a instituciones educativas y organizaciones benéficas. Fue miembro del consejo de administración de la Universidad de Miami y la Institución Brookings, y cofundador de Mission International Rescue Charities en República Dominicana. La familia Fanjul ha apoyado hospitales, escuelas y grupos cívicos en el condado de Palm Beach.

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El matrimonio de Fanjul con Maria Cristina de los Reyes terminó en divorcio, y en 2007 se casó con Raysa Herrera, quien lo sobrevive, junto con su hermano Pepe; sus tres hermanos, Alexander, Andres y Lillian Fanjul; dos hijas de su primer matrimonio, Crista Ryan y Lillian Fernandez; una hijastra, Raissa Enis; cinco nietos y siete bisnietos.

Desde su casa frente al mar en Palm Beach, a Fanjul le gustaba hacerse a la mar en su yate y practicar la pesca deportiva en agua salada. Fue dos veces miembro de equipos ganadores en el torneo Gold Cup del Sailfish Club de Florida, en 1979 y 2007.

A diferencia de algunos miembros de la comunidad de exiliados cubanos, no se obsesionó con cómo recuperar las propiedades perdidas de su familia en la isla de la que huyeron.

"Mi padre pasó los últimos años de su vida tratando de averiguar cómo llegar a Cuba", le dijo a Vanity Fair.

Pero Fanjul entendió que el futuro de la familia era estadounidense.

Trip Gabriel es un reportero del Times de la sección de Obituarios.