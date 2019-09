Científicos dieron a conocer un nuevo registro de este día de caos en Proceedings of the National Academy of Sciences el 9 de septiembre. Su cronología del primer día de la era cenozoica fue desarrollado mediante el uso de fotografía de alta resolución, microscopía, tomografía computarizada y mediciones magnéticas de cientos de metros de roca sedimentaria recientemente descubierta proveniente de Chicxulub, uno de los cráteres de impacto más grandes de la Tierra.