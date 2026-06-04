Conductora sin mano derecha es detenida por usar el celular con la mano derecha

Su caso, por supuesto, fue desestimado.

En febrero, un oficial del sheriff estaba trabajando en el control del tráfico en Lake Worth Beach, Florida, cuando paró a una mujer de 36 años llamada Kathleen Thomas. Tras acercarse a su coche, le explicó por qué la había parado: ella estaba usando el teléfono celular con la mano derecha.

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Pero, antes de que pudiera llegar muy lejos con su explicación, Thomas levantó el brazo derecho. No tenía teléfono. Nunca lo había tenido, porque no tiene mano derecha.

"Así que, obviamente, no", dijo riendo en la grabación de la cámara corporal del encuentro, que se hizo pública esta semana después de que ella obtuviera el video y lo publicara en las redes sociales.

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Thomas tenía que comparecer ante el tribunal el miércoles, pero el oficial del condado de Palm Beach solicitó que se desestimara la citación, según consta en los registros judiciales.

Su intercambio de palabras se difundió rápidamente por las redes sociales esta semana, poniendo de relieve la detención.

"Al igual que ocurre con cualquier acción policial, los automovilistas tienen derecho a impugnar las citaciones a través del proceso judicial, en el que pueden evaluarse plenamente todos los hechos y pruebas", dijo Teri Barbera, vocera del departamento del sheriff, en un comunicado enviado por correo electrónico.

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El comunicado no ofrecía ninguna explicación sobre lo ocurrido durante la parada.

Sin embargo, lo que ocurrió después quedó grabado en video.

"¿Así que quieres dar esto por terminado o ?", pregunta Thomas, todavía riéndose del error. Sin embargo, el oficial del sheriff, cuyo nombre no se ha revelado, insistía en que había visto un teléfono. Thomas volvía a mostrarle su brazo derecho.

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En un momento dado, el oficial apela a una autoridad superior.

"Por Dios, ¿no tenías el teléfono en la mano?", se le oye preguntar en el video.

En la grabación de la cámara corporal, Thomas levanta el brazo derecho antes de cambiar a la mano izquierda.

Al final, el oficial pidió que se desestimara la citación, según los registros judiciales. Tras la audiencia, Thomas publicó otro video en internet para compartir la noticia.

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La explicación, dijo, fue "falta de pruebas".

"Amigo", dijo. "Eso ya lo sabíamos".

Thomas, atleta adaptada, dijo a CBS que había nacido sin una parte del brazo y que esperaba que el agente reflexionara sobre la interacción y aprendiera de ella. No respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Una vocera de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach dijo que el departamento estaba revisando la conducta del agente.

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Alain Delaquérière colaboró con investigación.

Alain Delaquérière colaboró con investigación.