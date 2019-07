Carol, la viuda y segunda esposa de Neil Armstrong, no participó en el acuerdo. "No fui parte de eso", comentó en una entrevista. "Quiero que quede claro". Al preguntarle por qué firmó el acuerdo, en su función de albacea, respondió que no le quedó opción. "Era eso o perder mi papel de albacea", dijo. Se le preguntó si eso quería decir que no estaba de acuerdo con la queja en contra del hospital. "No creo que pueda responder eso", dijo Carol Armstrong; afirmó que estaba sujeta a un acuerdo de confidencialidad.