Irán y Omán deliberan sobre un sistema de pagos para el estrecho de Ormuz

Un buque en el estrecho de Ormuz, Irán, 22 de mayo de 2026 (REUTERS)

Irán ha considerado asociarse con Omán, otro Estado del Golfo —aliado de Estados Unidos— en un sistema de cobro de cuotas a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, ignorando las advertencias del gobierno de Donald Trump contra las exigencias de pago por atravesar esa vía navegable clave internacional.

No está claro si resultará algo concreto de las discusiones. Pero las conversaciones parecen indicar que Estados Unidos e Irán no están más cerca de poner fin a una guerra que ha dañado gravemente la economía mundial, a pesar de que el presidente Trump afirmó lo contrario en repetidas ocasiones. Al menos de forma pública, ninguna de las partes ha mostrado disposición a llegar a un acuerdo.

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Tras ser atacado por fuerzas estadounidenses e israelíes a finales de febrero, Irán casi paralizó el tráfico comercial en el estrecho, afectando el transporte marítimo internacional y haciendo subir los precios de la energía. Una vez que determinó su influencia en la economía mundial, las autoridades iraníes empezaron a debatir formas de mantener el control de la vía marítima y utilizarla para generar ingresos.

El miércoles, en medio de las conversaciones con Omán, la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán dijo en las redes sociales que había “definido los límites de la zona de supervisión de la gestión del estrecho de Ormuz” y que el paso requeriría un permiso de la autoridad. El golfo de Omán es adyacente al estrecho y debe atravesarse antes de llegar a él desde el este.

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En varios momentos de los últimos meses, Trump condenó la posibilidad de cualquier peaje iraní y sugirió la idea de que Estados Unidos podría cobrarlos, como vencedor autoproclamado de la guerra. También sugirió que los ingresos podrían compartirse.

El jueves, descartó la idea de cualquier pago por el paso a través del estrecho. “Lo queremos gratis”, dijo en el Despacho Oval. “No queremos pesajes. Es internacional. Es una vía navegable internacional”. El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, también rechazó la idea. “No puede suceder”, dijo. “Sería inaceptable. Haría inviable un acuerdo diplomático si persistieran en ello”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina junto al secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar el Air Force One al partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland, Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Incluso después de lograr un frágil alto al fuego con Estados Unidos, Irán ha procurado la idea de imponer cuotas a los que transiten por el estrecho, por el que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural transportado por el mar del mundo. Funcionarios iraníes han dicho que podrían incluir cuotas por servicio, una tasa de tránsito o tasas medioambientales, entre otras.

En los últimos días, la rama de los medios de comunicación extranjeros controlados por el Estado iraní, Press TV, ha informado de que Irán ha creado un nuevo mecanismo para controlar el tráfico marítimo a través de una ruta designada y cobrar tasas por “servicios especializados” .

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Dos personas familiarizadas con las conversaciones sobre la gestión de la vía navegable dijeron que Irán no planeaba un sistema de peaje, que simplemente cobraría por el tránsito. En cambio, las conversaciones con Omán han explorado una propuesta para cobrar a los barcos cuotas por servicios.

Omán había rechazado inicialmente una asociación conjunta con Irán sobre el estrecho, pero ahora está en conversaciones sobre una parte de los ingresos, según dos funcionarios iraníes conocidos con las conversaciones pero no autorizados a hablar públicamente. Los funcionarios dijeron que Omán había comunicado a los iraníes que estaba dispuesto a utilizar su influencia con sus vecinos del Golfo, incluidos Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y con Estados Unidos para impulsar el plan, al haber dado cuenta de los posibles beneficios económicos de un sistema de pagos. Bloomberg News informó por primera vez de las conversaciones sobre un posible sistema de pago en el estrecho.

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Irán y Omán parecen insistir en que el sistema propuesto implicaría tasas, no pesos, una distinción jurídicamente importante. Un sistema de peaje que simplemente cobrara a los barcos por pasar por la vía navegable sería ilegal según el derecho internacional, pero cobrar tasas por servicios reales prestados a los barcos, como la eliminación de residuos en un puerto, está permitido en determinadas circunstancias.

Gente pasea por la playa, con embarcaciones visibles en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 22 de mayo de 2026 (REUTERS)

Aun así, si el sistema de cuotas no es más que un peaje con otro nombre, no se considera legal, dicen los expertos.

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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 estableció el derecho de los barcos a atravesar los estrechos internacionales sin obstáculos, siempre que cumplan las normas, procedimientos y prácticas de seguridad y control de contaminación. Irán no es parte de la convención y ha dicho que técnicamente no está obligado a seguir sus parámetros . Omán es signatario.

Pero las normas y principios del convenio reflejan el derecho internacional consuetudinario y son vinculantes para todas las naciones, sean o no signatarias, dijo James Kraska, profesor de derecho marítimo internacional de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos y profesor visitante de la Facultad de Derecho de Harvard.

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El régimen de navegación por los estrechos, que prohíbe el pago por el paso, está “prácticamente aceptado universalmente”, señaló, e “Irán lo ha consentido durante décadas”. “En algunas situaciones se permiten tasas razonables”, dijo Kraska.

Pero el problema para Irán sería demostrar que las tasas que solicitan son realmente razonables y corresponden a los servicios que prestan, señaló.

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“Intentan encajar hábilmente” su propuesta en el marco legal, dijo Kraska. Aun así, dijo, cobrar por pasar por la vía navegable que por mucho tiempo ha sido gratuito, y al mismo tiempo llamar “cuota” al peaje, sería “casi como si la mafia dijera que tienes que pagar dinero de protección”.

© The New York Times 2026.