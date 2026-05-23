Los solicitantes de la 'green card' deben salir de EE. UU. para solicitarla, dice el gobierno de Trump

Es probable que el cambio afecte a cientos de miles de personas. También podría provocar más separaciones familiares mientras las parejas o los parientes esperan la decisión sobre la solicitud.

El gobierno de Donald Trump dijo el viernes que la mayoría de los extranjeros que deseen obtener la tarjeta de residente permanente, o green card, tendrán que regresar a sus países de origen para solicitarla, un cambio extraordinario que podría dificultar a cientos de miles de personas la obtención de la residencia permanente.

PUBLICIDAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia que supervisa el sistema legal de inmigración, dijo que solo concedería la tarjeta de residencia permanente a las personas que estuvieran dentro del país en "circunstancias extraordinarias". En su lugar, las personas que soliciten la residencia permanente tendrán que pasar por la tramitación consular fuera de Estados Unidos, según un memorando emitido por la agencia.

"Esta medida permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de incentivar lagunas jurídicas", dijo en un comunicado Zach Kahler, portavoz de la agencia. "Cuando los extranjeros presentan la solicitud desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y expulsar a quienes deciden escabullirse en las sombras y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras haberles negado la residencia".

PUBLICIDAD

Es probable que el cambio provoque la separación de más familias mientras las parejas o parientes esperan la decisión sobre sus solicitudes, dijeron abogados especializados en migración y antiguos funcionarios de seguridad nacional. También podría alargar los plazos de trámite, ya que los consulados de todo el mundo gestionan una afluencia de nuevos casos.

"Nuestro sistema de tramitación consular, a través del cual tendrían que presentar la solicitud, ya está sobrecargado", dijo Sarah Pierce, exanalista política de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, quien ahora es directora de política social del grupo de reflexión de centro-izquierda Third Way. "Eso significa que podríamos tener familias separadas durante meses o años".

PUBLICIDAD

En 2024 se concedieron alrededor de 1,4 millones de tarjetas de residencia permanente, y más de 820.000 fueron aprobadas para personas que se encontraban en el país mediante un proceso denominado "ajuste de estatus", según datos del Departamento de Seguridad Nacional. En las dos últimas décadas, más de 500.000 personas han recibido cada año la green card mediante el ajuste de estatus, excepto en 2020, durante la pandemia de la covid.

El memorando fue recibido inmediatamente con confusión por los abogados de migración, que se esforzaron por comprender qué excepciones se concederían. Muchos también esperaban que el cambio de política se enfrentara a impugnaciones legales.

PUBLICIDAD

Existen varias vías para que los extranjeros obtengan la green card, que les otorga la capacidad de vivir y trabajar en Estados Unidos como residentes permanentes. Las personas con visados temporales pueden solicitar el ajuste de su estatus si están casados con un ciudadano estadounidense, por ejemplo.

Más del 70 por ciento de quienes obtuvieron la green card por matrimonio lo hicieron mediante el ajuste de estatus, lo que supone un total de unas 250.000 personas en 2024.

PUBLICIDAD

Madeleine Ngo cubre temas de inmigración y política económica para el Times.

Albert Sun es reportero de datos y editor gráfico del Times que cubre migración.

PUBLICIDAD