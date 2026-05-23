Kyle Busch, polémica superestrella de NASCAR, muere a los 41 años

Kyle Busch, quien creció compitiendo en las pistas de karts en callejones y se convirtió en uno de los mejores y más polarizantes pilotos de la NASCAR, combinando una habilidad inmensa y agresiva con una personalidad de chico malo, murió el jueves en Charlotte, Carolina del Norte. Tenía 41 años.

Murió tras ser hospitalizado por una "enfermedad grave", según dijeron en un comunicado conjunto su familia, su escudería y la NASCAR. No se detalló ninguna causa concreta.

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The Associated Press informó que Busch estaba entrenando en un simulador de carreras el jueves cuando dejó de reaccionar, tres días antes de la carrera Coca-Cola 600 que debía disputar el domingo en el Charlotte Motor Speedway.

Últimamente no parecía estar bien. El 10 de mayo, Busch llamó por radio a su equipo cerca del final de una carrera en Watkins Glen, Nueva York, pidiendo que un médico le pusiera "una inyección" después de llegar a la meta. Según la retransmisión televisiva, Busch sufría un resfriado sinusal agravado por las fuerzas G y los cambios de elevación que pueden hacer que el circuito, construido sobre terreno ondulado, parezca una montaña rusa.

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Cuando The Athletic le preguntó la semana pasada si se sentía mejor, Busch dijo: "Puedes oírlo, todavía no estoy bien", refiriéndose a una tos persistente.

Su muerte conmocionó al mundo de las carreras. En 22 temporadas de carreras a tiempo completo, el versátil Busch fue insuperable con 234 victorias acumuladas mientras competía en las tres series de carreras nacionales de la Nascar Cup Series, la Serie O'Reilly Auto Parts y la Serie Craftsman Truck.

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"Hemos perdido a nuestro Kobe Bryant", publicó en Instagram el piloto Denny Hamlin, antiguo compañero de equipo de Busch.

Busch adoptó el apodo de Rowdy, por un personaje de Días de trueno, la película de carreras de 1990 protagonizada por Tom Cruise. Fue una elección acertada. Sus críticos a veces lo consideraban tan insoportable como imbatible. Especialmente cuando era un piloto más joven y parecía encarnar la caricaturesca personalidad villana de un luchador profesional. Tras una victoria en 2018 en Joliet, Illinois, fingió llorar cuando el público lo abucheó.

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Maldijo a los jefes de equipo y a los propietarios de los coches. En 2011, chocó intencionadamente contra Ron Hornaday Jr. mientras una carrera de la Truck Series en Texas estaba bajo bandera de precaución, lo que le valió una multa, una suspensión y la pérdida temporal del patrocinio de la empresa de golosinas M&M's.

Pero los fanáticos de Busch y de su hermano mayor, Kurt, piloto del Salón de la Fama de la NASCAR, eran tan entregados que se tatuaban los números de los coches de carreras que conducían los Busch.

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En los últimos años, tras convertirse en padre de dos hijos y ser menos dominante en la pista, a algunos observadores les pareció que Kyle Busch se había vuelto más tranquilo, como también le ocurrió a su hermano antes de retirarse de las carreras a tiempo completo en 2023.

Kyle Busch y su esposa, Samantha (Sarcinella) Busch, autora y bloguera de estilo de vida con la que se casó en 2010, hablaron abiertamente de sus problemas de infertilidad. En 2015, crearon una organización sin fines de lucro llamada Bundle of Joy Fund, que ha concedido casi 2,4 millones de dólares en subvenciones para ayudar a cubrir los costos de la fecundación in vitro. Según el fondo, el tratamiento ha permitido el nacimiento de 111 bebés.

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Tras la muerte de Busch, Ryan McGee, redactor jefe de ESPN, escribió: "Si buscas un camino a seguir que demuestre que una persona puede ser tan cruda, irritante y amargada como jamás lo ha sido ningún ser humano, pero luego, con el tiempo, evolucionar hasta convertirse en un hombre que encuentra la forma de equilibrar esa bomba atómica en sus entrañas con un matrimonio, una paternidad y un activismo francamente dulces, públicos y cariñosos. ¿Sabes dónde puedes encontrar ese ejemplo? En Kyle Busch".

Kyle Thomas Busch nació en Las Vegas el 2 de mayo de 1985. Su padre, Thomas, era un mecánico que manejaba un camión de herramientas y era piloto de carreras a nivel local. Su madre, Gaye (Keller) Busch, trabajaba en labores administrativas en el distrito escolar local y era una oficial de carreras que, según Kyle, quería que se hiciera dentista.

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Pero su trayectoria profesional parecía decidida cuando asistió a su primera carrera con solo 10 días de vida, abrigado en la tribuna, según recordó su madre en una entrevista de 2016 con el sitio web de Las Vegas Motor Speedway.

A los 6 años, Busch empezó a conducir un kart improvisado en un callejón del vecindario familiar, conduciendo mientras su padre accionaba el acelerador. Cuando asistía a las carreras, se sentaba en la tribuna con su abuela y las grababa. En casa, trabajaba con los coches en el garaje. A los 10 años, era jefe del equipo de carreras de autos a escala de Kurt Busch.

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"Era un pasatiempo, y no sabíamos que llegaría a este nivel", recordó su madre, pero reconoció que Kyle "se dejó llevar por la corriente y nunca dijo que fuera a hacer otra cosa".

Cuando tenía 15 años, sus padres le construyeron un coche. Un año después, cuando Kyle tenía 16, Kurt Busch dijo a los periodistas: "¿Creen que soy un buen piloto de carreras? Esperen a ver a mi hermano".

Cuando estaba en el instituto, Kyle Busch trató de empezar su propia carrera en la Truck Series, pero la NASCAR estaba financiada por Winston en aquella época, y un acuerdo legal alcanzado por las mayores tabacaleras del país prohibía a los menores de 18 años participar en eventos patrocinados por esas empresas.

En 2003, cuando cumplió los requisitos, Busch se unió al equipo de carreras de Rick Hendrick y declaró a The Associated Press: "Necesito ser yo mismo y abrirme camino y demostrarle a todo el mundo que sé conducir".

Acabó segundo en su debut en las Series O'Reilly. En 2004, ganó cinco carreras en la serie y terminó segundo en la general, adornando cada victoria con una reverencia al público.

Su mayor éxito llegó con el equipo de carreras de Joe Gibbs, el antiguo entrenador de la NFL ganador del Super Bowl. Busch consiguió 56 de sus 63 victorias en la serie Cup y los campeonatos generales de 2015 y 2019, además de 90 victorias en la serie O'Reilly. También fue propietario de Kyle Busch Motorsports, cuyos pilotos ganaron 100 carreras en la Truck Series.

Además de su esposa, sus padres y su hermano, a Busch le sobreviven su hijo Brexton y su hija Lennix.

Tras la temporada 2022, Busch dejó Gibbs Racing y se unió a Richard Childress Racing. Fue un acercamiento quizá sorprendente, más de una década después de que Childress dijera a su nieto: "Sujeta mi reloj", antes de hacerle una llave en la cabeza a Busch y darle puñetazos tras una carrera de la Truck Series en 2011 en Kansas City, Kansas.

Los dos bromearon sobre el incidente, pero Busch tuvo problemas para ganar carreras de la serie Cup para el equipo, siendo la última el 4 de junio de 2023. El 15 de mayo de 2026, en una carrera de la Truck Series en Dover, Delaware, Busch ofreció lo que se convirtió en una actuación de despedida, liderando la mayor parte del camino hacia la victoria.

Cuando le preguntaron en una entrevista televisiva por qué nunca se cansaba de ganar, respondió: "Porque nunca sabes cuándo es la última".

Jeré Longman es periodista del Times en la sección de Obituarios y escribe ocasionalmente artículos relacionados con el deporte.