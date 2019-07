Brasil probaba su eficacia, la Argentina no. Intentaba atacar siempre por el medio y terminaba en el embudo de la defensa brasileña. Messi no la tocaba mucho pero, para ese entonces, los que dicen que la Argentina no sabe cómo usarlo ya tenían ejemplos claros: ese primer corner, por ejemplo, en que De Paul se la tocó para que él se la devolviera y fuera De Paul, no Messi, el que tirara el centro. Pero los argentinos tenían ganas, insistían: era un avance. Paredes desde el medio manejaba, De Paul corría y llevaba, Martínez apretaba. Y en el minuto 30 el fútbol mostró una vez más cómo es el fútbol: Messi de tiro libre echó un buen centro, Agüero cabeceó y todo habría sido tan distinto –este artículo, incluso, seguramente sería tan distinto– si la pelota hubiera pegado cinco centímetros más abajo del mismo travesaño. No sucedió: la realidad es tozuda, un poco boba. Después Brasil descubrió que alcanzaba con dejar jugar –inocuo, inútil– a la Argentina, y así se fue ese primer tiempo.