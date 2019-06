"Yo descubrí que en el ciclismo sí hay que tener ganas y condiciones, pero también está el lado oscuro: hay que ayudarse para poder ganar. Por eso me desilusioné. El dopaje le quitó pureza al sueño que yo tenía", dice Villegas a The New York Times en Español. Después de la denuncia, este corredor sufrió el rechazo y las recriminaciones de sus colegas, quienes, según cuenta, empezaron a verlo como un traidor.