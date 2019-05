Yo pude ir durante un periodo de prueba de dos semanas, en el que los empleados de Disney acudieron como civiles, gracias a que reporteo sobre la empresa para la sección de Negocios de The New York Times. Como no tengo hijos, tomé "prestada" la mitad de una familia para que me acompañara: Connor Ennis, editor en el Times, y uno de sus hijos, Sam. Iba a ser su primera visita a Disneylandia y Sam era tanto un fanático de La guerra de las galaxias como alguien de la edad objetivo del parque, 9 años. (Pagamos por nuestros boletos, 321,50 dólares en total, y por todo lo que consumimos).