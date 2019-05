Casi no tenía fotografías guardadas en mis recuerdos de Snapchat. En mi adolescencia estuve comunicándome sin parar por la aplicación, pero prácticamente nunca guardé las imágenes, y no me gustaba ver las que sí estaban guardadas. Con el paso de los años mi cuerpo había cambiado mucho más que el de Aleena y prefería no repasar los cambios.