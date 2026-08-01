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J Balvin le rinde tributo a su mascota fallecida en el videoclip de “Dalmation”

Con inteligencia artificial, el reguetonero inmortalizó a Enzo, su perro akita que murió en febrero de 2024 en el video oficial de uno de los mayores éxitos de ‘OMERTA’, su álbum conjunto con Ryan Castro

- crédito J Balvin/YouTube
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J Balvin y Ryan Castro lanzaron el video oficial de Dalmation, uno de los temas del álbum colaborativo OMERTA. La producción visual rinde homenaje a Enzo, el perro akita que acompañó al cantante colombiano durante 14 años y que murió el 1 de febrero de 2024 tras una enfermedad que lo dejó postrado en una clínica veterinaria.

Para el video, el equipo de producción recurrió a la inteligencia artificial con el fin de recrear la imagen del animal y convertirlo en el protagonista del clip.

Al hacer el anuncio en su cuenta de Instagram, Balvin escribió: “Video de Dalmation junto a @ryancastrro en honor a Enzo, mi perro guardián, que en paz descanse. Pd. Este video es una locura!!!“. Valentina Ferrer también reaccionó en la misma publicación con un emotivo “Enzooooo”, dando a entender que todavía siente su pérdida.

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En su día, Balvin anunció la muerte de su mascota a través de sus redes sociales con un mensaje en el que recordó el vínculo que los unió desde que Enzo era un cachorro, justo cuando el artista tomó la decisión de irse a vivir solo.

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Mensaje de despedida de J Balvin luego de confirmar la muerte de Enzo, su mascota durante 14 años - crédito @jbalvin/Instagram

“Acaba de morir Enzo, mi gran parcero, me queda la tranquilidad de haberlo disfrutado, de haberle dado todo el cariño y amor. A veces se nos olvida lo frágil que es la vida”, escribió el cantante.

Durante el ascenso a la fama del reguetonero, Enzo fue una figura recurrente en su vida pública. Apareció en revistas, giras y redes sociales, y protagonizó el video de Sigo extrañándote. También fue parte de la campaña del álbum Colores (2020), en la que el perro lucía el pelaje teñido con los colores del proyecto.

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Su compañera, la modelo argentina Valentina Ferrer, lo describió como “un fiel guardián” que estuvo presente durante su embarazo y los primeros meses de vida de su hijo Río.

J Balvin
Río, hijo de J Balvin, compartiendo junto a Enzo, que seún la modelo argentina Valentina Ferrer, era su fiel guardián - crédito @jbalvin/Instagram

“Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo. Me enseñó a guardar silencio, a escoger mis batallas, la lealtad y la majestuosidad de vivir al servicio”, escribió Balvin en su despedida. “Ya no estás en este plano físico, pero tu energía está con nosotros. Gracias por cuidar de mi familia, de Valentina, en su embarazo, como todo un guardián”.

La canción acumula siete semanas en el puesto número 1 del Chart Billboard Colombia Hot 100. Dalmation forma parte de OMERTA, primer álbum conjunto de ambos artistas, grabado en Medellín y publicado en mayo pasado. El proyecto reúne 10 canciones que recorren géneros como el reguetón, el dancehall, el hip-hop y los ritmos tropicales, con la premisa de conectar dos generaciones de la música colombiana.

Valentina Ferrer consideró tener otro hijo con J Balvin

Días antes del lanzamiento del videoclip de Dalmation, la modelo argentina interactuó con sus seguidores a través de sus historias de Instagram donde, como es costumbre, respondió preguntas personales sobre su vida familiar y proyectos profesionales.

Una de las consultas que recibió más difusión giró alrededor de la posibilidad de agrandar la familia junto al cantante colombiano: “¿Vas a tener más hijos o solo te quedarás con Riri?”, preguntó un usuario en referencia a Río, el hijo de la pareja.

La modelo dejó en vilo a sus seguidores al decir que no descarta la posibilidad de ser madre por segunda vez - crédito @valentinaferrer/Instagram
La modelo dejó en vilo a sus seguidores al decir que no descarta la posibilidad de ser madre por segunda vez - crédito @valentinaferrer/Instagram

Ante esto, la argentina eligió no dar una respuesta definitiva y dejó abierta la puerta a la posibilidad de tener otro hijo: “Vamos a ver qué pasa”, escribió junto a un emoji de ojos y un corazón, mientras compartía una imagen en la que aparece abrazando al menor.

En junio pasado el propio J Balvin abordó el tema en declaraciones para el programa Despierta América, donde se refirió a sus planes de vida y metas a largo plazo con su familia. El paisa no dudó un solo segundo en decir que espera ser papá de una niña y asegura que debe ser lo más pronto posible. “Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite”, expresó.

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