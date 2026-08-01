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Caso Nancy Guthrie: primero exigían millones y luego decían que había muerto

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La madre de 84 años de Savannah Guthrie, la presentadora de noticias de televisión, lleva casi seis meses desaparecida. Las autoridades dieron a conocer el viernes las notas de rescate.

Una nota de rescate dirigida a Savannah Guthrie un día después de que su madre de 84 años, Nancy Guthrie, fue secuestrada, decía que la mujer estaba "a salvo pero asustada", sin embargo otra nota enviada varios días después decía que había muerto inesperadamente a causa de una afección médica.

Las notas, divulgadas el viernes por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima en Arizona, daban a entender que quienquiera que haya sido responsable de su secuestro tal vez no tenía la intención de matarla. Y su publicación, casi seis meses después de la desaparición de Guthrie, también fue una señal del poco progreso que al parecer ha logrado la investigación.

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El departamento del sheriff dio a conocer las notas sin aclarar si eran auténticas, pero dijo que los investigadores esperaban que alguien reconociera los "patrones de elección de palabras, sintaxis y fraseología" del autor.

"Creemos que estas características lingüísticas distintivas pueden ser reconocibles para alguien que conoce o ha interactuado con el autor de las notas", dijo el departamento.

Savannah Guthrie, quien presenta el programa Today, ha dicho que cree que muy probablemente las dos notas de rescate eran auténticas. Con el paso de los meses, también ha indicado que cree que su madre podría ya no estar viva, pero se ha mantenido firme en que su familia aún necesita saber qué le ocurrió.

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Las dos notas de rescate fueron enviadas a los medios de comunicación en los días posteriores al secuestro, el cual tuvo lugar en la madrugada del 1 de febrero en la casa de Nancy Guthrie cerca de Tucson. Los investigadores han divulgado imágenes y videos de la cámara del timbre de Guthrie que muestran a un hombre enmascarado y armado en su puerta, pero no han podido identificar a la persona.

La primera nota, del 2 de febrero, exigía a Savannah Guthrie que pagara 4 millones de dólares en Bitcoin antes del 5 de febrero a cambio de la liberación de su madre. Si pasaba ese plazo, decía la nota, el rescate aumentaría a 6 millones de dólares y tendría que pagarse antes del 9 de febrero.

"Si no se recibe el pago antes del último plazo el lunes 9 a las 5 p. m., será asesinada", decía la nota. "Tu madre es consciente de esto y su vida está en tus manos".

La nota incluía dos detalles sobre el estado de la casa de Guthrie --un reflector roto en el patio trasero y un reloj inteligente blanco en el piso de su habitación-- que indicaban que podía ser auténtica.

Alrededor de esa fecha, Savannah Guthrie dijo en un video en línea que su familia estaba dispuesta a pagar, pero necesitaba saber que la persona a la que se le pagaría realmente tenía a su madre.

La segunda nota fue enviada el 6 de febrero, notablemente antes del plazo que había dado la primera nota, y estaba dirigida a la familia Guthrie. En ella, el autor decía "no comprendimos del todo la gravedad" de la condición física de Nancy Guthrie.

"Nunca pretendimos lastimarla, esa no era nuestra intención", se leía. "Falleció poco después de que se la llevaran. Creemos que estuvo relacionado con el corazón. Ahora está sepultada en la naturaleza".

"Nada de lo que pudieran haber hecho habría cambiado el desenlace", continuaba. "Queremos que su familia sepa esto y esperamos que todos puedan encontrar la paz. Sinceramente lo sentimos mucho".

Además de pedir a la población que considerara el estilo de escritura del autor, los investigadores en Tucson pidieron a las personas que pensaran en si alguno de los hombres que conocían había cambiado su estado de ánimo o apariencia, tenía lesiones inexplicables o había abandonado la zona alrededor de la época en que Guthrie fue secuestrada.

En las semanas posteriores al secuestro de Guthrie, Savannah Guthrie y sus dos hermanos mayores habían publicado varios videos en los que suplicaban por la liberación de su madre y decían que pagarían por su regreso, pero querían pruebas de que el autor de las notas de rescate realmente la tenía.

En un video difundido el 7 de febrero, al día siguiente de que se enviara la segunda nota, Guthrie dijo que ella y sus hermanos habían recibido el mensaje del secuestrador.

"Te suplicamos ahora que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrar con ella", dijo. "Esta es la única manera en que tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros, y pagaremos".

A finales de ese mes, Guthrie ofreció una recompensa de 1 millón de dólares por información que condujera a encontrar a su madre, además de los 100.000 dólares que el FBI había ofrecido por pistas.

A principios de esta semana, Savannah Guthrie había hecho otra súplica a quienquiera que fuera responsable del secuestro de su madre, diciendo que les rogaba "hacer lo correcto ahora".

Nicholas Bogel-Burroughs reporta acontecimientos de todo Estados Unidos, como catástrofes naturales, protestas, misterios sin resolver, casos criminales de alto nivel y mucho más.

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