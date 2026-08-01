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Abuela de María Camila Potosí conoció a la mujer capturada por el asesinato de su nieta: “La trajo a tomar jugo”

La joven de 21 años fue engañada por Yulieth Cecilia Angulo Escobar, implicada en el caso, presuntamente, para extraerle a su bebé de ocho meses

María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito redes sociales
María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron una bebé de ocho meses, cuyos restos encontraron días después - crédito redes sociales
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Reina Gómez, abuela de la joven de 21 años María Camila Potosí que fue asesinada en Cali, Valle del Cauca, y cuya bebé (Alahia) fue extraída, dio a conocer detalles del caso que consternó a Colombia. En el pódcast Conducta Delictiva, la mujer aseguró haber conocido a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, mujer que fue capturada por las autoridades y judicializada por estos hechos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Angulo Escobar y otros cuatro sujetos identificados como Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, hicieron un plan para extraer a la bebé que estaba esperando la joven, que ya tenía ocho meses de gestación.

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“Los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé (...). Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin. Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo”, precisó el ente acusador en un comunicado.

A la joven de 21 años la sustrajeron la bebé de ocho meses que estaba esperando - créditos red social Facebook | TuBarco/Facebook
A la joven de 21 años llevó a una de las implicadas a su casa. La mujer aseguró estar embarazada - crédito red social Facebook, TuBarco/Facebook

En el pódcast, la abuela de la víctima afirmó que, en algún momento, su nieta llevó a Angulo Escobar a la casa. Tuvieron una corta conversación sobre un tatuaje grande que tenía la mujer en una de sus piernas.

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Yo ni me acordaba de esa niña (...), pues, como a la casa fue toda deportiva. Esa niña que fue a la casa tiene un tatuaje desde el tobillo hasta acá. Ella dijo: ‘Cuando mi suegra me vio casi se desmaya de verme este tatuaje’. Entonces yo le dije: ‘Pues cualquiera que vea semejante cosa tan fea’”, detalló.

María Camila desapareció el 16 de julio y cuatro días después, las autoridades encontraron su cuerpo. En medio de la búsqueda de la joven, su abuela vio videos de una cámara de seguridad en la que se ve a su nieta siendo transportada por la Angulo Escobar. Fue entonces cuando se percató de que la conocía y decidió altertar a la familia.

Ilustración de María Camila Potosí Gómez, mujer embarazada con alas de ángel y feto visible en el vientre. Fondo degradado celeste y violeta.
María Camila Potosí Gómez desapareció el 16 de julio y fue hallada muerta el 20 de julio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Hablé fue el día que mi niña se desapareció, porque pues esa fue la que vino aquí con ella. Hablé cuando ya la vi, dije: ‘Esa niña vino aquí con Camila. Esa niña’. Dije: ‘Camila la trajo a tomar jugo’. Casi no la podía reconocer porque pues en la moto iba como con un uniforme negro. Pero ya cuando la cogieron las cámaras y le enfocaron bien la cara, entonces ya dije: ‘Esa niña vino con ella aquí a la casa’”, precisó.

De acuerdo con su relato, alcanzó a hablar con María Camila sobre la mujer que llevó a la casa:

Abuela: Mami, ¿y usted qué anda haciendo con esa niña?

María Camila Potosí: No, abuelita, es que ella también está en embarazo y ella fue a meter papeles ahí al programa (cursos prenatales).

Abuela: ¿Esa niña está en embarazo?

María Camila Potosí: Sí, abuelita, ya está en embarazo. Tiene dos meses.

“No le sentí una energía como para yo decidir aceptarla en la casa como una amistad de mi niña, no. Me cayó, como decimos nosotros, me cayó mal (...). Yo le dije a Camila: ‘Mami, esa niña me cayó mal’. Dijo: ‘Pues, mamita, abuelita, nos encontramos, ahí estamos en la charla entre todas y ella me dijo que tenía mucha sed’”, detalló.

- crédito Mecal
Los capturados por el asesinato de María Camila Potosí son investigados por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio, según su participación en el crimen - crédito Mecal

La mujer volvió a aparecer el día en el que la joven desapareció, para aclarar que no había tenido nada qué ver en los hechos. “Le dije: ‘¿Usted qué hizo con mi niña? ¿Dónde la tiene? Usted sabe a quién se la entregó” (...). Dijo: ‘Yo no la tengo, yo no la tengo. Yo la llevé y la volví en la moto y la dejé en la panadería, que se iba a comprar una mazamorra’”, precisó.

El cuerpo de la joven fue encontrado el 20 de julio y las autoridades descubrieron que su bebé había sido extraída. Días después, hallaron los restos de la niña. Ahora, tanto Angulo Escobar como los demás procesados están siendo investigados por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio, según su participación en el crimen. Ninguno aceptó cargos.

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