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Blindan el Estadio Azteca: refuerzan seguridad con 2 mil 300 policías para el Cruz Azul vs Atlante

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantendrán el orden en las afueras del Coloso de Santa Úrsula

Exterior del Estadio Azteca con un helicóptero policial, coches patrulla, agentes de seguridad, una carpa y una multitud de aficionados de fútbol con banderas.
SSC resguarda las afueras del Coloso de Santa Úrsula . (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Esta noche, desde el Monumental estadio Azteca, el campeón Cruz Azul recibirá a los Potros de Hierro del Atlante FC, apuntando a una buena entrada para la celebración del partido estelar de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Para resguardar la integridad físicas de las aficiones de ambos equipos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), desplegará un operativo de seguridad con 2 mil 365 elementos alrededor del Coloso de Santa Úrsula.

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La movilización de seguridad contará con mil 605 policías apoyados por 130 vehículos, un autobús, 14 motocicletas, cuatro grúas y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, informó la SSC en un comunicado oficial previo al partido en el Azteca.

Además, un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos preventivos en el inmueble mundialista hasta el cierre de las hostilidades entre la Máquina de Cruz Azul y los Potros de Hierro del Atlante FC.

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Exterior del Estadio Azteca con personal de la Policía Federal, vehículos, caballos, un perro policía y aficionados de los equipos Cruz Azul y Atlante.
Agentes de la SSC despliegan un operativo de seguridad en el exterior del Estadio Azteca ante la llegada de aficiones de Cruz Azul y Atlante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 760 policías auxiliares y 16 unidades vigilarán las entradas, las salidas, los pasillos y también a nivel de cancha. Estos efectivos reforzarán los filtros de acceso para prevenir el ingreso de objetos prohibidos en el estadio Azteca.

Además, las autoridades capitalinas apoyarán en la revisión de asistentes para así mantener el orden en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula y también en las zonas aledañas antes, durante y después del partido Cruz Azul frente al Atlante.

Vigilancia terrestre y aéreo para evitar la reventa

Vista aérea del Monumental estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero
Vista aérea del Monumental estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial estará en constante movimiento a las afueras del recinto, con apoyo de un dron de la Unidad Águila para vigilar la zona y evitar la reventa de boletos.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará labores de vialidad y control de estacionamiento en los accesos del estadio Azteca, desde la apertura hasta el fin del cotejo entre Cruz Azul y Atlante.

Entre las recomendaciones que emite la autoridad destacan: portar ropa y calzado cómodo, ubicar rutas de emergencia, evitar objetos de vidrio o punzocortantes, acordar un punto de reunión y no subir a las estructuras.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), solicitó al público que al detectar condiciones de riesgo, por su seguridad será necesario retirarse del lugar y reportar cualquier incidente a la policía.

La dependencia también invita a la ciudadanía a usar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo inmediato del oficial del cuadrante o comunicarse al número asignado de la zona ante cualquier situación de emergencia, antes, durante y después del evento deportivo.

¿A qué hora comienza el partido?

Dos equipos de fútbol posan en campos de césped de estadios. Un equipo con uniforme azul, otro con uniforme rojo y azul. Un jugador sostiene una camiseta.
La Máquina y los Azulgranas disputan el juego estelar de la J3 del Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro de Cruz Azul y Atlante FC dará inicio en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La Máquina sigue invicto con dos triunfos, sobre Atlético de San Luis (2-3) y Club Puebla (2-0).

En tanto, el equipo del pueblo busca su primera victoria en el Apertura 2026, al comenzar el certamen con una derrota en su visita al Club Necaxa (2-1) y un empate de local ante las Águilas del Club América (1-1).

Últimos resultados entre Cruz Azul y Atlante

La Máquina enfrenta al Potro en el estadio Azteca. (Ilustración: Jesús Aviles)
La Máquina enfrenta al Potro en el estadio Azteca. (Ilustración: Jesús Aviles)
  • Clausura 2014: Atlante 1-4 Cruz Azul
  • Apertura 2013: Cruz Azul 1-0 Atlante
  • Clausura 2013: Atlante 0-3 Cruz Azul
  • Apertura 2012: Cruz Azul 4-0 Atlante
  • Clausura 2012: Atlante 2-2 Cruz Azul
  • Apertura 2011: Cruz Azul 2-1 Atlante
  • Clausura 2011: Atlante 0-0 Cruz Azul

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