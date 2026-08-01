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Junior vs. Millonarios - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Romelio Martínez

El bicampeón de Colombia recibirá en Barranquilla al equipo dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, que llega a la capital atlanticense con la necesidad de sumar los tres puntos

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-crédito Lina Gasca/Colprensa
Junior viene de recibir un duro golpe tras quedar eliminado de la Copa Colombia ante su filial de jugadores reserva juveniles: Barranquilla FC-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC y Millonarios por la fecha 2 de la Liga BetPlay.

El juego se llevará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, el 1 de agosto de 2026 a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia), y el partido se podrá ver en exclusiva a través de Win + Fútbol.

El encuentro será dirigido por el árbitro Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará Leonard Mosquera.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de la previa del juego, y lo que ocurra durante los 90 minutos.

13:02 hsHoy

Así va la fecha 2 de la Liga BetPlay

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty

30 de julio de 2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • VAR: Heider Castro (Bogotá)
  • Goles: Fabián Sambueza al minuto 54 para Atlético Bucaramanga, empató Francisco “Pacho” Meza al minuto 69 para Llaneros

31 de julio de 2026

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • Goles: No hubo

1 de agosto de 2026

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
  • VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Alianza FC vs. Deportes Tolima

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
  • VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Junior FC vs. Millonarios FC

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

2 de agosto de 2026

Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional

  • Hora: 3:45 p. m.
  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Árbitro: José Bautista (Tolima)
  • VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

América de Cali vs. Boyacá Chicó

  • Hora: 5:45 p. m.
  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF

  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Carlos Betancurt (Valle del Cauca)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
12:49 hsHoy

Ricardo ‘Gato’ Pérez confirmó su salida de Millonarios: así fue su despedida ante los hinchas

En medio de críticas por su labor como director deportivo entre 2024 y 2025, el dirigente se fue del club y es desconocido su futuro en el fútbol

Ricardo "Gato" Pérez llegó a Millonarios en 2024 como director deportivo y estuvo en el cargo durante año y medio - crédito @rgatoperez/Instagram
Ricardo "Gato" Pérez llegó a Millonarios en 2024 como director deportivo y estuvo en el cargo durante año y medio - crédito @rgatoperez/Instagram

Millonarios empezó una renovación en su área administrativa desde diciembre de 2025 cuando se anunció la llegada de Ariel Michaloutsos a la dirección deportiva en reemplazo de Ricardo “Gato” Pérez, el cual fue designado para el cargo en junio de 2024 tras el fallecimiento de Ricardo “Pitirri” Salazar.

Leer la nota completa
12:16 hsHoy

Estos son los convocados de Millonarios para el duelo ante Junior

El técnico Fabián Bustos tendrá la ausencia del portero James Aguirre-crédito @MillosFCoficial/X
El técnico Fabián Bustos tendrá la ausencia del portero James Aguirre-crédito @MillosFCoficial/X

Arqueros

  • 1. Javier Burrai
  • 31. Jhostin Díaz

Defensores

  • 3. Samuel Martín
  • 4. Stiven Barreiro
  • 6. Sergio Mosquera
  • 17. Jorge Arias
  • 20. Danovis Banguero
  • 22. Sebastián Valencia
  • 26. Andrés Llinás
  • 34. Jhomier Guerrero

Volantes

  • 10. Daniel Ruíz
  • 14. David Mackasllister Silva
  • 19. Mateo García
  • 25. Carlos Darwin Quintero
  • 30. Sebastián del Castillo

Delanteros

  • 11. Andrey Estupiñán
  • 13. Francisco Chaverra
  • 23. Leonardo Castro
  • 27. Rodrigo Contreras
12:09 hsHoy

El campeón de Colombia recibe al “Embajador”

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Millonarios llega con la obligación de volver a convencer a su público tras la dura caída en el debut ante Atlético Bucaramanga y una pretemporada mala tras perder ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile-crédito Lina Gasca/Colprensa

El “Tiburón” cayó por 2-1 ante Deportes Tolima, el 25 de julio de 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro con los goles de Jorge Cabezas Hurtado al minuto 37 y de Kevin Flórez al 45.

El descuento llegó por medio de Guillermo Paiva al 76 de partido.

El debut de Millonarios en la Liga BetPlay fue amargo ya que cayó por 1-0 en el estadio El Campín ante Atlético Bucaramanga, el 25 de julio de 2026.

El único gol del partido llegó por medio del atacante Emerson Batalla al 89′ de partido, provocando una reacción de descontento en el público que acompañó al cuadro azul en el Campín, expresados con chiflidos e insultos.

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