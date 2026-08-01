Junior vs. Millonarios - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Romelio Martínez

Junior viene de recibir un duro golpe tras quedar eliminado de la Copa Colombia ante su filial de jugadores reserva juveniles: Barranquilla FC-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior FC y Millonarios por la fecha 2 de la Liga BetPlay.

El juego se llevará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, el 1 de agosto de 2026 a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia), y el partido se podrá ver en exclusiva a través de Win + Fútbol.

El encuentro será dirigido por el árbitro Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará Leonard Mosquera.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de la previa del juego, y lo que ocurra durante los 90 minutos.