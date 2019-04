Los investigadores que hablaron con The New York Times dijeron que solo habían enviado órdenes de geocerca a Google; Apple señaló que no tenía la capacidad para realizar ese tipo de búsquedas. Google no proporcionó detalles sobre Sensorvault, pero Aaron Edens, un analista de inteligencia en la oficina del alguacil en el condado de San Mateo, California, que ha examinado datos de cientos de celulares, dijo que la mayoría de los dispositivos Android y algunos iPhone que había visto tenían estos datos disponibles en Google.