Wiedler no respondió a solicitudes para hacer comentarios, aunque Kahtrin Wiedler dijo en una entrevista en 2016 que no cree que los compradores de las obras sean simpatizantes nazis; muchos, dijo, son de fuera de Alemania. Tom Schimmeck, el productor del programa en el que fue entrevistada Wiedler, comentó en entrevista que es probable que el interés en el arte de Hitler no tenga nada que ver con un giro político hacia la derecha en varios países o con un intento de repensar los crímenes de Hitler.