Trump llegó a China. Así fue recibido en el aeropuerto

Pekín envió a un vicepresidente de alto rango para dar la bienvenida al presidente Trump. ¿Qué significa esto?

El presidente Donald Trump llegó el miércoles por la noche a Pekín, donde fue recibido por una banda militar, una guardia de honor, cientos de jóvenes chinos que ondeaban banderas y el vicepresidente de China, Han Zheng.

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Estas recepciones cuidadosamente diseñadas para los líderes extranjeros telegrafían la actitud de Pekín hacia las visitas. A veces, Pekín envía a un funcionario de bajo nivel para transmitir desagrado o distancia. A veces envía a alguien de alto rango e influyente para señalar un alto grado de respeto.

Esta vez, enviaron a alguien de alto nivel, pero cuya posición es principalmente la de una figura decorativa, lo que podría ser una forma de enviar un mensaje estratificado.

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"Pekín envió a Han Zheng a la toma de posesión de Trump y sabe que su título de vicepresidente, aunque sea un cargo ceremonial, impresionará al presidente estadounidense, consciente de su estatus", dijo Julian Gewirtz, historiador de China en la Universidad de Columbia, quien desempeñó altos cargos en política china en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de Joe Biden.

"Es un ejemplo de cómo, a lo largo de esta cumbre, China espera cambiar el simbolismo por la sustancia, utilizar el protocolo y la preferencia de Trump por el boato para evitar un retorno a la escalada económica y ganar tiempo para China", dijo.

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En su papel de vicepresidente, Han suele ser enviado a actos diplomáticos formales, como la ceremonia de coronación en el Reino Unido del rey Carlos III o la segunda toma de posesión de Trump como presidente. Pero Han, quien abandonó la élite del Comité Permanente del Politburó, la cúspide del poder en el gobernante Partido Comunista de China, tiene ahora poca influencia en la formulación de políticas.

La elección de Han también podría indicar cómo afronta China la visita del dirigente del país más poderoso del mundo, quien ahora se enfrenta a un Pekín más desafiante y asertivo. Sugeriría que Trump podría ser agasajado con los honores de una visita de Estado formal, pero no recibir un trato especial más allá del que recibiría otra potencia del mundo.

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"En la diplomacia china, el protocolo es sustancia, especialmente durante una visita de Estado", dijo Evan Medeiros, profesor de estudios asiáticos en la Universidad de Georgetown, quien fue asesor para Asia del presidente Barack Obama. "La ceremonia de llegada es el primer umbral en el juego del protocolo; es la forma en que China da señales de respeto".

Según algunos analistas, la presencia de Han supone una ligera rebaja respecto a la bienvenida que recibió Trump en 2017. Durante aquella visita de Estado, Trump fue recibido por Yang Jiechi, el principal diplomático chino y miembro del Politburó, el segundo órgano más poderoso del partido. En aquel momento, Xinhua, la agencia oficial de noticias china, describió la presencia de semejante "peso pesado" como una señal de "la importancia que China concede a la reunión" entre ambos líderes.

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"Si enviaron a alguien que es miembro del Politburó, significa que realmente piensan que esto es muy importante y que tú eres nuestro invitado más importante", dijo Wei-Feng Tzeng, investigador asociado de la Universidad Nacional Chengchi de Taipéi que ha investigado el protocolo diplomático chino.

Aun así, los presidentes estadounidenses han disfrutado recientemente de recibimientos en el aeropuerto de mayor nivel que los líderes de otros países considerados más próximos a Pekín. Durante una visita de Estado en 2024, el presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por el consejero de Estado Shen Yiqin, cuyo cargo es inferior al de Han.

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China ya ha realizado antes estos sutiles cambios en la recepción. En 2014, el presidente Obama visitó Pekín en el marco de su "pivote" hacia Asia, que consistía en reforzar las alianzas en la región para frenar a una China más asertiva. Fue tratado con un protocolo más estándar de un funcionario de nivel ministerial: el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Compárese con 2009, cuando Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar China durante su primer año de mandato. Fue recibido por el propio Xi Jinping, quien también era vicepresidente, pero miembro del Comité Permanente del Politburó. En aquel momento, ya se le veía como el probable sucesor de Hu Jintao al frente de China.

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Christopher Buckley colaboró con reportería.

Lily Kuo es corresponsal del Times dedicada a China, y reporta desde Taipéi.

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Pei-Lin Wu es reportera e investigadora y cubre Taiwán y China para el Times.

Christopher Buckley colaboró con reportería.