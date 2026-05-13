Más aviones espía y drones estadounidenses vigilan Cuba

Mientras el presidente Trump amenaza con actuar contra la isla, los expertos debaten si los vuelos que Estados Unidos no oculta son solo una intimidación o presagian la fuerza militar.

Las agencias militares y de inteligencia estadounidenses han aumentado los vuelos de vigilancia alrededor y cerca de Cuba en las últimas semanas, dijeron varios funcionarios estadounidenses. El esfuerzo forma parte de una campaña públicamente visible que, según los expertos, pretende enviarles a las autoridades cubanas un mensaje: los estamos vigilando.

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Aviones de vigilancia y drones de la Marina y la Fuerza Aérea han aumentado los vuelos de reconocimiento como parte de lo que se espera que sea una mayor concentración militar en el Caribe en las próximas semanas, dijeron dos de los funcionarios estadounidenses. Ellos y los otros funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles de inteligencia u operación.

Durante semanas, los entusiastas de la aviación han compartido mensajes en las redes sociales sobre aviones de reconocimiento, como el avión de patrulla marítima P-8, que se acercaban a las costas cubanas según la detección a través de sitios públicos de rastreo en línea.

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Los vuelos de ese modelo, del avión de espionaje electrónico RC-135 Rivet Joint, del dron de reconocimiento de gran altitud MQ-4 y de otros drones han aumentado en frecuencia desde febrero, a menudo cerca de la costa de Cuba, dijo un funcionario militar estadounidense.

CNN, que informó del aumento de los vuelos de inteligencia, dijo que había analizado los datos de FlightRadar 24, de acceso público, que mostraban que la Marina y la Fuerza Aérea habían realizado al menos 25 vuelos de este tipo con aviones tripulados y drones desde principios de febrero. La mayoría se realizaron cerca de las dos ciudades más grandes de Cuba: La Habana, la capital, y Santiago de Cuba, en el sureste del país.

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Los datos de seguimiento de vuelos no suelen captar los drones de las agencias de espionaje, por lo que se desconoce el número real de vuelos.

Los expertos afirman que Estados Unidos ha realizado históricamente pocos vuelos de vigilancia cerca de Cuba pese a décadas de malas relaciones entre los dos países, por lo que la reciente oleada de vuelos es destacable.

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El Comando Sur de Estados Unidos, que dirige las fuerzas y actividades militares en la región, declinó hacer comentarios.

El gobierno cubano no respondió a las solicitudes de comentarios.

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El funcionario militar estadounidense dijo que los vuelos de vigilancia estaban diseñados para darles a los líderes políticos y militares estadounidenses una mayor visión de Cuba en un momento crítico.

El presidente Donald Trump ha dejado claro que quiere derrocar al gobierno cubano al decir que hará lo que quiera con Cuba. En un discurso reciente en el condado de Palm Beach, Florida, dijo que Estados Unidos "tomaría el poder casi inmediatamente". Ha salpicado sus comentarios con advertencias periódicas de que el gobierno comunista de Cuba era "el próximo".

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Pero el funcionario militar dijo que, a diferencia de los preparativos para la incursión del comando estadounidense en enero que apresó al presidente venezolano Nicolás Maduro, estos vuelos de vigilancia estaban destinados a reforzar la campaña de presión política y económica sobre los líderes cubanos y no a presagiar una operación militar estadounidense en la isla.

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno de Trump ha cortado los envíos de petróleo a la isla, lo que ha profundizado la crisis energética y económica del país.

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Las dos naciones han entablado negociaciones privadas, pero las conversaciones han avanzado poco, ha dicho el gobierno cubano.

Los vuelos de reconocimiento, dijeron los expertos, podrían utilizarse para espiar las comunicaciones del gobierno cubano y determinar si los funcionarios están acumulando tropas o vehículos militares. El gobierno cubano ha dicho que el país estaba preparado para luchar por su soberanía.

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Pero tales misiones de inteligencia se realizan a menudo en secreto. El uso de aviones visibles públicamente muestra que el gobierno de Estados Unidos parece interesado en intimidar a los funcionarios del gobierno cubano y hacer que se pregunten si podría producirse una acción militar, dijeron los expertos.

"Podemos pasar a modo invisible", dijo José Adán Gutiérrez, un comandante retirado de la Marina estadounidense especializado en inteligencia. "Cuando nos preparamos para operaciones, pasamos a modo invisible, no encendemos el radar para anunciar nuestra llegada. El hecho de que estos vuelos se hicieran públicos a propósito básicamente indica que hay un mensaje".

El gobierno de Venezuela denunció vuelos de inteligencia similares en las semanas previas a que las fuerzas militares estadounidenses se abalanzaran sobre su capital y capturaran al presidente del país.

Gutiérrez y varios otros expertos dijeron que el mensaje probablemente iba dirigido no solo a Cuba, sino también a sus aliados como Rusia y China. Dijo que los vuelos no significan necesariamente que Estados Unidos se esté preparando para invadir Cuba, pero que los funcionarios estaban actualizando los planes de contingencia en caso de que Trump emitiera alguna orden sobre Cuba.

Renee Novakoff, una funcionaria de inteligencia estadounidense retirada, dijo que los vuelos indicaban que los funcionarios podrían estar preparándose para tomar una decisión política.

"Normalmente no hacemos muchas cosas como lo que ellos están haciendo", dijo Novakoff, quien se retiró hace tres años como subdirectora de inteligencia de defensa y ahora es investigadora principal de la Universidad Internacional de Florida. "Por eso esto es un gran problema".

Chris Simmons, exfuncionario de contrainteligencia para Cuba de la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo que el gobierno estadounidense no necesita llegar a tales extremos para espiar a un país con tan pocos buques operativos de la Marina que podrían utilizarse para repeler una incursión.

"Lo veo como una demostración de fuerza más que otra cosa", dijo Simmons, y añadió, sin embargo, que Trump a menudo cumple sus amenazas.

En las últimas semanas, los funcionarios cubanos han criticado la concentración militar estadounidense, que han descrito como parte de una campaña criminal contra el país.

"El esfuerzo visible en tratar de normalizar la amenaza de agresión militar contra Cuba de parte de EE. UU., responde a un diseño comunicacional fríamente calculado", dijo en X Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

"Forma parte del crimen y quienes participan en él serían cómplices del eventual baño de sangre".

Al comienzo del gobierno de Trump el año pasado, la CIA intensificó los vuelos de drones sobre México, lo que ayudó a rastrear laboratorios de fentanilo y líderes de cárteles. Se utilizó un dron de vigilancia estadounidense para ayudar a localizar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La CIA también sobrevoló Venezuela con drones y utilizó uno de ellos para un ataque aéreo contra un muelle en el que supuestamente se cargaban drogas en barcos.

Mientras que los aviones militares sobrevuelan aguas internacionales, las agencias de inteligencia no operan bajo tales restricciones a la hora de recopilar información. Sin embargo, dada la geografía de Cuba, puede que no fuera necesario volar un activo de inteligencia directamente sobre el país.

Brian Latell, exanalista de la CIA para Cuba, dijo que no recuerda tal oleada de reconocimientos ni siquiera durante la Guerra Fría.

El gobierno estadounidense también podría estar tratando de determinar la ubicación de un posible lugar de aterrizaje, dijo.

"El principal objetivo sería la recopilación de información", dijo Latell. "Probablemente también haya un elemento de husmear y mantenerlos un poco ansiosos".

Colaboraron con la reportería Tyler Pager desde Washington y Patricia Mazzei desde Miami.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos. Ponte en contacto con él de forma segura a través de Signal: ericschmitt.36.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

Colaboraron con la reportería Tyler Pager desde Washington y Patricia Mazzei desde Miami.