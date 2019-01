Mi navegador de internet generalmente se ve de la siguiente manera: mi correo electrónico del trabajo en la pestaña del extremo izquierdo, siempre abierto; en la siguiente, TweetDeck, la aplicación para redes sociales, siempre abierta; algunas pestañas de Google Docs con proyectos en los que estoy trabajando; seguidas de mi calendario; Facebook; YouTube; el sitio de The New York Times; unos diez artículos que quiero leer, junto con cualquier otra cosa llamativa que se cuele en mi computadora. (Sin mencionar a mi iPhone que siempre me está fastidiando, aunque ese problema ya lo solucioné en su mayoría).