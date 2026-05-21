Trump dice que va a 'intentar ir' a la boda de su hijo, pero que 'no es un buen momento' para él

El presidente Trump dijo que la guerra con Irán y "otras cosas" le dificultarían llegar a la boda este fin de semana.

Es el clásico dilema.

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Eres presidente de Estados Unidos y has iniciado una guerra en Irán que no está saliendo como querías. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están descontentos con la guerra y te culpan de lo caro que se ha vuelto todo a consecuencia de ella. Tu hijo mayor se casa este fin de semana. Según se informa, la boda es en las Bahamas.

¿Irás?

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"Esa es una cuestión que no puedo ganar", reflexionó el presidente Donald Trump el jueves, sentado ante el escritorio Resolute, después de que un periodista le preguntara si iba a asistir.

Fue Trump quien dio la noticia en una fiesta navideña en la Casa Blanca en diciembre de que su hijo mayor, Donald Trump Jr., se había comprometido con una mujer de la alta sociedad de Palm Beach llamada Bettina Anderson. Ambos se casarán en una ceremonia el fin de semana del Día de los Caídos.

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"Le gustaría que fuera", dijo el padre del novio el jueves, "pero va a ser un pequeño acto privado, y voy a intentar ir". (Un representante de Donald Trump Jr. no respondió a las solicitudes de comentarios).

Pero estaba el pequeño asunto de la guerra que había iniciado al otro lado del mundo.

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"Estoy en medio Dije: 'Sabes, no es un buen momento para mí. Tengo un asunto llamado Irán y otras cosas'", dijo.

Trump puede mostrarse a menudo bastante imperturbable ante el tipo de puntos de vista que afectarían a otro presidente --"No pienso en la situación económica de los estadounidenses", es una frase real que pronunció la semana pasada--, pero esta evidentemente sobrepasó los límites. "Si asisto, me matan", dijo. "Si no asisto, me matan las noticias falsas, por supuesto".

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Cuando Joe Biden era presidente, su nieta Naomi Biden organizó una gran boda en la Casa Blanca. Posó con Jill Biden, entonces primera dama, para la portada de Vogue. Hay una larga historia de hijos y parientes presidenciales que utilizan la Casa Blanca para celebrar bodas.

Trump desempeña el papel de patriarca de un clan dinástico de hijos y cónyuges Trump. Confía en el esposo de su hija Ivanka, Jared Kushner, como uno de sus principales negociadores en la escena mundial. Empujó a la esposa de su hijo Eric a convertirse en jefa del partido en el Comité Nacional Republicano. El esposo de su hija Tiffany participa en negocios de la familia Trump. Y en su segundo mandato, el presidente nombró a la antigua novia de Don Jr., Kimberly Guilfoyle, embajadora en Grecia.

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Y ahora ganará una nueva nuera.

"Está con una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo", dijo Trump el jueves sobre la futura esposa de su hijo. "Y espero que tengan un gran matrimonio".

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Shawn McCreesh es un reportero del Times que cubre el gobierno de Trump.