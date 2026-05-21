Corte Suprema de EE. UU. permite demandas sobre bienes estadounidenses confiscados por Cuba en 1960

El gobierno de Trump respaldó las demandas interpuestas por la Havana Docks Corporation que permitirían a dicha entidad obtener una indemnización por bienes confiscados por el régimen de Fidel Castro.

La Corte Suprema falló el jueves a favor de una empresa portuaria de propiedad estadounidense cuya propiedad frente al muelle fue confiscada en 1960, cuando Fidel Castro llegó al poder y nacionalizó la propiedad privada, lo que posiblemente abra la puerta a reclamaciones similares de empresas y particulares estadounidenses.

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El fallo de 8 a 1 a favor de la Havana Docks Corporation se produjo mientras el presidente Donald Trump aumentaba la presión sobre el país comunista, que ha sufrido una crisis humanitaria después de que Estados Unidos bloqueara los envíos de petróleo a la isla desde Venezuela y México.

El gobierno de Trump había respaldado a la entidad de propiedad estadounidense, la cual demandó a las principales líneas de cruceros que habían estado utilizando los muelles confiscados. El gobierno dijo a los jueces que las demandas para permitir tales indemnizaciones, autorizadas por primera vez por el Congreso en la década de 1990, eran una importante herramienta de política exterior para desalentar la inversión en Cuba.

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El juez Clarence Thomas, en nombre de la mayoría, dijo que quienes utilizan una propiedad "manchada por una confiscación anterior" son responsables ante "cualquier ciudadano de Estados Unidos que tenga un derecho sobre dicha propiedad". Según Thomas, Havana Docks solo tenía que demostrar que las líneas de cruceros habían utilizado propiedades incautadas sobre las que la empresa tenía derechos.

La jueza Elena Kagan discrepó al decir que los muelles siempre habían pertenecido al gobierno cubano y que el interés de la empresa en la propiedad había expirado antes de que las líneas de cruceros la utilizaran.

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La sentencia del tribunal puede abrir el camino a otras demandas similares, pero su repercusión más allá de las demandas contra las cuatro compañías de cruceros no quedó clara de inmediato. Los jueces aún no se han pronunciado sobre un segundo caso similar relativo a las reclamaciones de Exxon Mobil sobre sus activos de petróleo y gas confiscados en la isla.

Antes de la revolución comunista en Cuba, las empresas estadounidenses poseían o controlaban el 90 por ciento de la generación de electricidad de la isla, su sistema telefónico, gran parte de su industria minera, los campos de caña de azúcar y muchas refinerías y almacenes de petróleo. Cuando Fidel Castro subió al poder hace más de 60 años, empezó a confiscar los bienes de todas las empresas de propiedad estadounidense. La mayoría se transfirieron a empresas estatales controladas por el gobierno.

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Los inversores estadounidenses presentaron reclamaciones al gobierno de Estados Unidos a través de la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras, una agencia del Departamento de Justicia. En 1971, la comisión certificó la reclamación de la Havana Docks Corporation de 9,1 millones de dólares, o casi 100 millones de dólares ajustados a la inflación, la cual sigue sin pagarse. En total, la comisión certificó 1900 millones de dólares en reclamaciones de casi 6000 demandantes, o unos 9300 millones de dólares en valor actual, según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.

En 1996, el Congreso endureció el embargo comercial estadounidense después de que aviones de combate cubanos derribaran dos aviones pilotados por miembros del grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate. Murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.

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Los legisladores aprobaron la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, también conocida como Ley Helms-Burton, que declaraba que la resolución de las reclamaciones de propiedad era una condición clave para restablecer los vínculos económicos y diplomáticos con Cuba. Incluía una disposición que proporcionaba a los estadounidenses una vía para demandar ante los tribunales federales el "tráfico" o uso de los bienes incautados por el gobierno cubano, que ahora es la cuestión clave en los casos de la Corte Suprema.

Pero la ley daba a los presidentes un interruptor de encendido y apagado para suspender la disposición y bloquear las demandas, que eran política y diplomáticamente controvertidas. Presidentes de ambos partidos habían suspendido la disposición hasta que el primer gobierno de Trump la activó en 2019.

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Ese cambio de política despejó el camino para que la Corporación de los Muelles de La Habana demandara a las compañías de cruceros por aparcar en los muelles y traer a La Habana a casi un millón de personas. La empresa construyó, poseyó y explotó las instalaciones portuarias a principios del siglo XX, como parte de un acuerdo de 99 años con el gobierno cubano anterior a Castro que le permitía explotar el puerto al menos hasta 2004. Cuando el régimen comunista tomó el poder y se apoderó de los muelles, a la empresa aún le quedaban 44 años de acuerdo.

El sector de los cruceros dijo que había actuado legalmente al colaborar con el gobierno cubano y utilizar los muelles, y que seguía el ejemplo del gobierno de Barack Obama, que fomentó los viajes a Cuba en 2016 durante un breve periodo de renovación de las relaciones diplomáticas.

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Un juez federal del Distrito Sur de Florida falló en contra de las compañías de cruceros en 2022, y rechazó su argumento de que el uso de los muelles equivalía a un viaje legal. El juez ordenó a las cuatro compañías de cruceros que pagaran al menos 110 millones de dólares cada una.

El Tribunal de Apelación del 11.º Circuito de Estados Unidos revocó la sentencia, al considerar que los derechos de la empresa sobre la propiedad y las operaciones del muelle tenían un límite temporal, y habrían finalizado en 2004 en virtud del acuerdo original con el gobierno cubano.

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Ann E. Marimow cubre la Corte Suprema para el Times desde Washington.