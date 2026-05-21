Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

El gigante petrolero de Estados Unidos está negociando un acuerdo para extraer petróleo venezolano después de décadas de disputas legales con el gobierno del país.

La mayor empresa energética estadounidense, Exxon Mobil, está en conversaciones para adquirir los derechos de producción de petróleo en Venezuela casi dos décadas después de que fuera expulsada de facto del país, según varias personas familiarizadas con el asunto.

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El acuerdo sería una importante victoria para el presidente Donald Trump, quien ha declarado que la enorme riqueza natural venezolana está abierta a las empresas estadounidenses.

De concretarse, el acuerdo supondría el regreso de Exxon a un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, tras años de batallas legales que habían convertido al gigante petrolero en una especie de némesis del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

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Todavía en enero, Exxon había dicho que Venezuela era "no apto para inversión".

Tras deponer al líder del país, Nicolás Maduro, Trump designó a la vicepresidenta de Maduro para gestionar la apertura económica de Venezuela a Estados Unidos.

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El acuerdo, que podría cerrarse y anunciarse este mismo mes, implicaría que Exxon firmara contratos para producir petróleo en hasta seis yacimientos de varias regiones de Venezuela, según las personas familiarizadas con el asunto que hablaron con la condición de mantener su anonimato porque no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre conversaciones privadas.

Un portavoz de Exxon declinó hacer comentarios. El gobierno y la compañía petrolera estatal de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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Cualquier acuerdo entre estos dos archienemigos de la industria petrolera mundial --Exxon y el gobierno venezolano-- sería un acontecimiento importante en la campaña de Rodríguez y Trump para convertir a Venezuela en un socio económico estadounidense después de décadas de rivalidad.

En décadas pasadas, Venezuela nacionalizó en dos ocasiones empresas petroleras extranjeras, incluidos los activos de Exxon.

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Un acuerdo también significaría un viraje abrupto en la postura de Exxon hacia el país donde empezó a trabajar en la década de 1940.

En 2007, el predecesor de Maduro en la presidencia, Hugo Chávez, nacionalizó los proyectos petroleros propiedad de Exxon y otras empresas petroleras extranjeras. Exxon, a diferencia de la mayoría de sus homólogas, se negó a negociar, abandonó el país e inició una prolongada batalla legal en tribunales internacionales. El gobierno de Venezuela aún le debe a Exxon unos 1000 millones de dólares por daños y perjuicios.

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Tras salir del país, Exxon invirtió en Guyana, vecina y rival de Venezuela, y empezó a explotar importantes yacimientos de petróleo en una zona del Atlántico reclamada por Venezuela.

El papel económico dominante de Exxon en Guyana hizo que se convirtiera en objetivo frecuente de los ataques de Maduro, quien acusó a la empresa de patrocinar un gobierno hostil.

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En los últimos años, los ejecutivos de Exxon habían rechazado los esfuerzos de Rodríguez, que dirigía la industria petrolera de Venezuela durante el gobierno de Maduro, para atraer a la empresa de vuelta al país, según una persona familiarizada con esas ofertas.

En una reunión de alto nivel de ejecutivos petroleros celebrada el 9 de enero, seis días después de la destitución de Maduro, el director ejecutivo de Exxon le dijo a Trump que Venezuela constituía un riesgo empresarial importante.

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"Nos han confiscado nuestros activos dos veces, por lo que pueden imaginar que volver a entrar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos", dijo el ejecutivo, Darren Woods.

Desde entonces ha suavizado su postura.

Este mes, Woods les dijo a los analistas en una llamada telefónica que la experiencia de la empresa en la producción de petróleo ultrapesado en Canadá le daba ventaja en Venezuela, donde la mayor parte del petróleo tiene propiedades similares.

"La inversión y los beneficios parecen prometedores", dijo sobre Venezuela. "Así que me siento positivo respecto a lo que está ocurriendo, a la oportunidad que hay allí".

Varias cosas han cambiado desde que Woods descartó a Venezuela en enero.

La guerra en Irán ha aumentado los precios mundiales del petróleo y el gas, lo que hace que las inversiones en producción en distintos mercados sean más atractivas. La agitación en Medio Oriente también ha hecho más urgentes los esfuerzos de las empresas petroleras por diversificar las fuentes de producción.

Y Chevron, el principal rival de Exxon, anunció el mes pasado una importante ampliación de su mayor yacimiento petrolífero en Venezuela, una medida que se espera que cimente el control de la empresa sobre uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Varios analistas petroleros dijeron que la expansión de Chevron ha hecho que, desde el punto de vista estratégico, sea más costoso para Exxon seguir ignorando a Venezuela.

No está claro si el acuerdo inicial que están negociando Exxon y las autoridades venezolanas tendría obligaciones vinculantes o simplemente representaría una expresión del interés de la empresa. En enero, Rodríguez reformó la ley petrolera del país para hacerla más atractiva a los inversores privados, pero aún está acabando un nuevo tipo de contrato para los productores de petróleo.

Una persona familiarizada con los negocios de Exxon en Venezuela dijo que, en las últimas semanas, los negociadores de la empresa habían buscado establecer negocios en el país, y han priorizado tratar de tener un acceso importante más que acuerdos incrementales. Una segunda persona dijo que un grupo de trabajadores de Exxon viajó a Caracas, la capital, en abril para evaluar los yacimientos petrolíferos que se ofrecían.

El gobierno de Rodríguez ha buscado un acuerdo con la misma urgencia, dijo una tercera persona. Esa persona dijo que el regreso de una empresa que en la imaginación popular encarna el poder petrolero estadounidense es una piedra angular de los esfuerzos de Rodríguez por atraer inversiones y ganar el beneplácito del gobierno de Trump.

La búsqueda por parte de Rodríguez del acuerdo con Exxon se ha convertido en una prioridad absoluta, dejando de lado el avance de las leyes nacionales sobre inversiones petroleras o la atracción de otras grandes empresas energéticas occidentales, añadió la persona.

Rebecca F. Elliott colaboró con la reportería.

Anatoly Kurmanaev cubre la actualidad de Venezuela y su gobierno interino.

Rebecca F. Elliott colaboró con la reportería.