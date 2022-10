Megan Fox contra el edadismo en Hollywood: qué es y por qué molesta a las estrellas

Megan Fox sostuvo que mientras sea un producto comercial, la carrera de una actriz puede seguir. Pero admitió que es consciente de la discriminación por edad en la industria cinematográfica / (Getty Images)

Cuando la edad se usa para clasificar y dividir a las personas se pueden provocar daños, desventajas e injusticias. Denominada como discriminación por edad o edadismo, la industria del cine en Hollywood ha sido señalada y hasta denunciada por ejercer tanto este comportamiento como el sexismo ante la inclusión de actrices a distintos proyectos. A sus 36 años, la actriz Megan Fox habló sobre esta situación durante su aparición en la TIME100 Next Gala 2022 en Nueva York, Estados Unidos.

Fox fue a la gala junto a su pareja, el cantante y músico Machine Gun Kelly, quien resultó premiado. Ante la prensa, la actriz se refirió a esta situación, que ya fue denunciada por otras artistas, y admitió que, pese a que aún no había tenido que enfrentarse a la discriminación por su edad, es consciente del problema.

“Sigo teniendo el aspecto que tengo. Y lo que quiero decir con esto es que, mientras sigas siendo un producto comercial, no te van a perseguir”, afirmó la protagonista de Transformers al indicar que aún no fue presa del edadismo. Al tiempo que añadió: “Todavía no he experimentado ese lado de Hollywood”.

Fox advirtió que la gente pasa por alto sus otras virtudes, como su intelecto y su humor, para encasillarla como símbolo sexual (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, indicó que la gente “parece no ser capaz de valorarme por mucho más allá” del aspecto. “Nunca he tenido problemas para ser un símbolo sexual. Nunca pensé que eso fuera algo negativo”, afirmó. Pero aclaró que considera que se produce una “falsa narrativa” cuando se pasan por alto sus otras virtudes, como son su intelecto y su humor.

Esta no es la primera vez que la actriz afirmó que a lo largo de su carrera ha sido reconocida únicamente por su aspecto físico. En una serie de entrevistas recordó que fue encasillada en papeles abiertamente sexuales desde los 15 años, empezando por Bad Boys II. Dijo que sus experiencias culminaron en un “colapso psicológico” ocho años después de rodar Jennifer’s Body, un thriller cómico que fue mal recibido.

Más allá de las argumentaciones de la artista, otras actrices de renombre denunciaron esta situación y, el año pasado, un análisis de la industria cinematográfica reveló que el porcentaje de mujeres como personajes principales y en papeles hablados aumentó entre 2019 y 2020, aunque la discriminación por edad en Hollywood continuaba. El trabajo fue realizado por el equipo de Martha Lauzen, directora ejecutiva del Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego.

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de San Diego señaló que son pocos los casos de actrices, como el de Meryl Streep, que consiguen roles protagónicos a mayor edad (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

“Vemos un puñado de actrices maduras y asumimos que la discriminación por edad ha disminuido en Hollywood. Pero a menos que tu apellido sea Streep o McDormand, lo más probable es que no trabajes mucho en el cine”, dijo Lauzen. “La tendencia a presentar personajes femeninos más jóvenes en las películas enfatiza el valor de su juventud y apariencia a expensas de permitir que las mujeres envejezcan en posiciones de poder personal y profesional”, subrayó.

El porcentaje de personajes femeninos principales en las películas del año pasado creció del 37% en 2019 al 38% en 2020. Las que tienen papeles hablados crecieron del 34% en 2019 al 36% en 2020. A pesar de esos aumentos, el porcentaje de protagonistas femeninas en las películas cayó del 40% en 2019 a solo el 29% en 2020, después de que esta métrica hubiera subido los dos últimos años.

A los 38 años, Liv Tyler describió la vida de una mujer en Hollywood como una "ciudadana de segunda clase"

En general, los personajes femeninos eran más jóvenes que los masculinos, según el estudio. Mientras que la mayoría de los personajes femeninos tenían entre 20 y 30 años, la mayoría de los hombres tenían entre 30 y 40 años. El porcentaje de personajes femeninos que estaban en los treinta o más era del 29%, frente al 16% que estaba en los cuarenta. Mientras que en los masculinos, a los 30 años era del 31% y sólo bajaba al 28% a los 40. El 10% de las películas de 2020 incluían personajes masculinos de 60 años o más; sólo el 6% incluían personajes femeninos de 60 años o más. El estudio examinó más de 1.700 personajes de las 100 películas más taquilleras.

Durante los últimos años varias actrices han denunciado públicamente las prácticas de discriminación por edad, que en inglés se conoce como “ageism”. A los 38 años, Liv Tyler sostuvo que una mujer en Hollywood pasaba a ser “ciudadana de segunda clase”. Geena Davis, la actriz que fue una de la más cotizadas en los 90 y la estrella de la película Thelma & Louise, entre muchas otras, describió a la discriminación en dicha industria como algo “muy extraño y muy frecuente”

Según narró la Davis, un actor le dijo que era demasiado vieja para ser su pareja en una película, y ella era 20 años más joven que él. Las actrices no suelen ser elegidas después de los 40 o 50 años, porque los hombres quieren parecer más jóvenes.

A la actriz Carrie-Anne Moss, de la película Matriz, le ofrecieron un papel de abuela cuando cumplió 40 años (REUTERS/Fred Greaves)

La estrella de la famosa trilogía de películas Matrix, Carrie-Anne Moss, también denunció la discriminación por edad. Es que, con 53 años, volvió a personificar a Trinity en la película The Matrix 4, aunque también señaló que después de cumplir los 40 años le ofrecieron un papel de abuela.

“Puede que parezca que esté exagerando, pero sucedió de la noche a la mañana. Pasé de ser una niña, a la madre, a más allá de la madre. Es una historia estereotipada, trabajar con hombres que son mucho mayores y están envejeciendo. Y ellos están disfrutando de su envejecimiento aunque tú seas mucho más joven que ellos “, detalló.

Emma Thompson, actriz, comediante, guionista británica, y ganadora de los premios Emmy, Globo de Oro, BAFTA y Óscar, también contó que le dijeron que era demasiado mayor para interpretar un papel con una relación amorosa con el actor Hugh Grant en Sensatez y sentimientos. Grant era sólo un par de años más joven que ella. Afortunadamente, el director no estuvo de acuerdo y ella ganó una gran cantidad de premios por su papel.

Seguir leyendo: