Los centros de acopio más seguros para donar a Venezuela desde México

Hasta ahora el saldo oficial es de 920 muertes y 3 mil 360 heridos, con miles de personas aún desaparecidas.(Associated Press)

Tras los terremotos de 7.5 y 7.2 que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio en México ya operan centros de acopio, plataformas de donación y líneas de orientación para enviar ayuda.

Hasta ahora el saldo oficial de la tragedia asciende a 920 muertes y 3 mil 360 heridos, con miles de personas aún desaparecidas.

Para quienes buscan brindar apoyo desde México los tipos de apoyo que se sugiere brindar son donación de alimentos e insumos médicos, aportaciones económicas y servicios para ayudar a la comunidad venezolana en México a restablecer contacto con familiares en las zonas afectadas.

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Se recomienda verificar el origen de cada campaña antes de donar y aportar solo a iniciativas identificadas públicamente por asociaciones reconocidas y responsables.

Entre algunos de los centros de acopio que se han puesto a disposición y que se consideran más efectivos y seguros para hacer llegar los donativos se encuentras los siguientes:

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Topos de Tlatelolco

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco abrió un centro de acopio en la Ciudad de México para reunir insumos para la población venezolana y herramientas para rescatistas.

Centros de acopio en CDMX Centro de acopio matriz (Iztapalapa): Recepción únicamente de herramienta. Dirección: https://maps.app.goo.gl/rhyjVi49G7x9wdny7. Horario de lunes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m.

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Centro de acopio 2 (Cuauhtémoc): Recepción únicamente de insumos médicos Dirección: Isabel La Católica #247, Obrera, Cuauhtémoc, 06800 Ciudad de México, CDMX. Abierto a partir del 29 de junio. Horario: lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Sábado y domingo de 11 a.m. a 5 p.m.

Centro de acopio 3 (Benito Juárez): Recepción únicamente de alimentos y bebidas. Dirección: Isabel La Católica #542, Álamos, Benito Juárez, 03400 Ciudad de México, CDMX. Ya abierto Horario: lunes a viernes de 11 a.m. a 5 p.m.

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Topos México

Topos México

Topos México

CENACED

Otra opción es el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A.C.. CENACED el cual activó una campaña ligada a su iniciativa “Unidos por Ellos”, con donaciones a través del sitio https://unidosporellxs.org.mx/donaciones/.

En ese portal también es posible elegir el tipo de apoyo y revisar su contenido: kit de despensa, kit de limpieza y kit de higiene.

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También aceptan donativos fuera de línea por transferencia bancaria, con datos de cuentas publicados en la misma página.

Cruz Roja Mexicana

La Cruz Roja Mexicana informó que mantuvo activa su Fuerza de Tarea USAR y sus binomios caninos especializados en búsqueda y rescate de personas, listos para brindar apoyo en caso de ser necesario.

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La institución también pidió contribuciones económicas mediante su iniciativa “es momento de ser solidarios”, disponibles en https://www.cruzrojamexicana.org.mx.

La organización también cuenta con un número telefónico para orientar a personas que buscaban información sobre familiares o seres queridos que vivían en las zonas afectadas de Venezuela.

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UNAM

Apertura: A partir del lunes 29 de junio.

Ubicación: Centro de Acopio UNAM, Estadio Olímpico Universitario (Estacionamiento 8, adelante de las astas bandera).

Horario: 10:00 a 18:00 horas.

¿Qué reciben? Agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal (jabón, pasta, cepillos, papel higiénico), toallas sanitarias, pañales, insumos de primeros auxilios y herramientas de mano para remoción de escombros (barretas, palas y picos).

La Universidad Nacional Autónoma de México habilita un centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada a Venezuela tras un sismo, especificando artículos y ubicación. (@CulturaUNAM)

Restaurante venezolano Pasticho Express

En la Ciudad de México, el restaurante venezolano Pasticho Express abrió un “Centro de Acopio Solidario”.

El establecimiento se ubica en el Centro Comercial Parques Polanco.

Otras plataformas habilitadas para canalizar donaciones son: Hazlo Hoy, Venezuela Ayuda, en https://terremoto.hazlohoy.org/, y We Love Foundation, en https://www.welove.foundation/.