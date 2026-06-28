Colombia

Nueva medida del Gobierno Petro cambiaría el valor de la tarifa para los vigilantes que trabajan en los conjuntos de estratos 1, 2 y 3

Las reglas propuestas permitirían negociar diferentes condiciones en los contratos de servicios de seguridad, algo que generaría ventajas para usuarios vulnerables y buscando que más personas accedan a servicios formales

Guardar
Google icon
Gremio de seguridad privada
En Bogotá trabajan aproximadamente 45.000 vigilantes enfocados específicamente en el sector residencial - crédito Colprensa

La tarifa de vigilancia privada en conjuntos residenciales de Colombia podría bajar si prospera la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para modificar el Decreto 1070 de 2015. El proyecto plantea una tarifa diferencial que pasaría de 9,77 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 8,98 salarios mínimos mensuales para algunos usuarios, entre ellos los conjuntos residenciales de estratos 1, 2 y 3.

Para esas propiedades, la propuesta elimina la obligación de incluir dentro de la tarifa un componente asociado a los costos de administración y supervisión. El valor no desaparecería de la relación comercial. El proyecto establece que las empresas de vigilancia y los contratantes podrán fijarlo libremente durante la negociación contractual, según las características y necesidades de cada servicio.

PUBLICIDAD

Si la propuesta avanza, los conjuntos residenciales de estos sectores pagarían una tarifa mínima más baja por el servicio de vigilancia privada y dejaría de ser obligatorio incluir en ese valor un componente de administración y supervisión. El rubro podría definirse de manera libre entre las partes durante la negociación del contrato.

Conjuntos residenciales en Colombia pueden tomar medidas para obligar a los propietarios a pagar la cuota de administración - crédito Colprensa.
En Bogotá existen aproximadamente entre 20.000 y 36.000 propiedades horizontales registradas - crédito Colprensa

La iniciativa también incluye como posibles beneficiarios a;

  • Instituciones educativas.
  • Pequeñas empresas.
  • Algunas entidades públicas ubicadas en municipios y departamentos con menores capacidades fiscales.

El objetivo, según el proyecto normativo, es “generar un alivio económico” para quienes requieren estos servicios.

El documento señala además que la medida busca “disminuir la presión financiera sobre los contratantes sin afectar las condiciones laborales del personal de seguridad”. También pretende “reducir el riesgo de que algunos usuarios recurran a prestadores informales” por fuera de los estándares exigidos por la regulación vigente.

PUBLICIDAD

Con el Decreto 1070 se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa - crédito Ministerio de Defensa
Con el Decreto 1070 se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa - crédito Ministerio de Defensa

Cómo quedaría el cobro del servicio

La propuesta también incluye una nueva metodología para calcular la tarifa del servicio de vigilancia privada. La estructura quedaría dividida en tres componentes principales:

  • Costos directos.
  • Costos indirectos.
  • Seguro de vida obligatorio.

Dentro de los costos directos entrarían:

  • Salarios.
  • Prestaciones sociales.
  • Aportes parafiscales.
  • Demás obligaciones laborales derivadas de la contratación del personal operativo.

Los costos indirectos cubrirían actividades administrativas, procesos de supervisión y gastos de apoyo necesarios para la prestación del servicio.

Aclara la iniciativa que el tercer componente correspondería al seguro de vida obligatorio de los trabajadores del sector. Con ese esquema, el proyecto separa los rubros que integran el cobro del servicio.

Qué costos laborales y de protección se mantienen

La propuesta tarifaria no modifica las obligaciones laborales previstas para el sector. La ley 1920 de 2018 conocida como “ley del vigilante” exige a los contratistas suministrar las herramientas necesarias para que el personal cumpla su labor.

Esa responsabilidad incluye:

  • Indumentaria.
  • Dotación de uniformes.
  • Condiciones de ergonomía.
  • Espacio en la portería.
Alerta en Colombia por proliferación de billetes falsos de $100.000 con seriales repetidos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Alerta en Colombia por proliferación de billetes falsos de $100.000 con seriales repetidos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

También se mantiene la jornada máxima ordinaria de ocho horas más hasta cuatro horas extras, ya que la ley permite turnos de hasta 12 horas con recargos nocturnos, dominicales y festivos.

En conjuntos cerrados o propiedades horizontales, lo habitual es que el pago del servicio se financie con el recaudo de la administración mensual que pagan propietarios o inquilinos. De ese dinero sale una parte para la remuneración de los trabajadores de seguridad, de acuerdo con lo pactado en el contrato.

El papel del seguro de vida en la tarifa

El texto también aclara el alcance del seguro para una labor de alto riesgo. Aunque algunos contratistas creen que ese valor también les corresponde, la “ley del vigilante” establece que esa obligación recae sobre las empresas contratantes con las que se adquiere el servicio.

La cobertura protege a los familiares en primer grado o allegados si el trabajador fallece en cumplimiento de su labor o si sufre una incapacidad total o permanente. La póliza puede servir para cubrir deudas, gastos funerarios, impuestos de sucesión, alimentación, alquiler, hipoteca y gastos académicos de los sobrevivientes.

Dentro de la propuesta, ese seguro conserva un lugar propio en la fórmula tarifaria. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) deberá tenerlo en cuenta como un costo directo cuando calcule la estructura de costos y gastos en el régimen anual de tarifas mínimas para el cobro de estos servicios.

Temas Relacionados

Tarifas Vigilancia PrivadaConjuntos ResidencialesGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día resultados de hoy domingo 28 de junio: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy domingo 28 de junio: ganadores del último sorteo

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

La artista volvió a publicar en su cuenta oficial de X y difundió un texto en el que pidió que el nuevo Gobierno de Colombia represente también a aquellos que votaron por Iván Cepeda, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones que muestran un país dividido

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia durante julio: dicen por qué podría ponerse más barato en las próximas semanas

Expertos ven oportunidades a corto plazo por factores internacionales, pero, a su vez, riesgos asociados a políticas locales y volatilidad global

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia durante julio: dicen por qué podría ponerse más barato en las próximas semanas

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

El jugador fue una de las figuras más destacadas del encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium y que mantuvo a los espectadores atentos por cada una de las jugadas y claras opciones de gol que tuvo el conjunto Tricolor

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

Vicepresidente electo alertó que Gobierno Petro pretende modificar nombramientos de oficiales de la UNP por decreto

El también director del Empalme Anticorrupción, José Manuel Restrepo, solicitó a la UNP suspender los nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta la fecha de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella

Vicepresidente electo alertó que Gobierno Petro pretende modificar nombramientos de oficiales de la UNP por decreto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Brigitte Baptiste contó cómo el respaldo de sus papás influyó en no terminar en la prostitución: “Mi familia era muy chévere”

Deportes

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

Mundial 2026: Tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez, por un fuera de lugar, estos son los memes que dejó la polémica acción

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela

Él es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ hincha de Ghana, rival de Colombia en el Mundial 2026: maldijo a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo