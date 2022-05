¿Cuál es la distancia perfecta para los corredores?

Santiago García explica por qué el medio maratón es una distancia muy elegida entre los corredores

El medio maratón es una carrera de fondo cuya distancia es de 21 km 097 mts, es decir la mitad de un maratón. Actualmente, la cantidad anual de participantes de medios maratones en todo el mundo es casi el doble que la que participa en maratones . Más de dos millones de personas corren medio maratones en todo el planeta.

Aunque la distancia madre de las carreras de fondo sigue siendo el maratón, hay grandes motivos por los cuales muchos corredores prefieren el medio maratón por encima de cualquier otra competencia.

Correr un maratón, es decir 42 km 195mts, requiere un enorme esfuerzo y una intensa preparación. Aunque hace unos años el medio maratón era solo el camino para llegar al maratón, hoy muchos corredores prefieren instalarse en esa distancia . La carga de kilómetros semanal que implica llegar hasta el maratón requiere una entrega física y mental que no todos tienen el tiempo y la energía para enfrentarla.

Si con menos kilómetros semanales se puede entrenar realmente en serio para el medio maratón, no es raro que muchos prefieran encarar esta carrera. No es fácil, pero para la mayoría es más alcanzable. Ese ya es un motivo para que tantos atletas elijan esa competencia.

El medio maratón que se corrió en la Ciudad de Buenos Aires a fines de abril (crédito: Asics Golden Run 2022)

Además, es una distancia donde se ha logrado la igualdad, más de la mitad de los participantes en medios maratones son mujeres. Los motivos son los ya mencionados. No solo se trata de entrenar, correr también es arduo y agotador más allá de todo lo conocido.

Un medio maratón no tiene muro. En los 42 Km 195 mts las reservas de glucógeno se terminan y los corredores enfrentan un límite que en muchos casos resulta demoledor, arruinando todos los planes y convirtiendo a los últimos diez kilómetros de carrera en una pesadilla . No pasa eso en un medio maratón, simplemente porque no se agota el cuerpo de la misma manera y no llega ese límite mencionado.

Se necesita entrenar bien, hidratarse bien y muchos corredores usan al menos un gel recuperador durante la carrera. Pero claro, además de todo, en particular para los corredores menos rápidos, resulta mucho más amable y no solo el entrenamiento puede ser más liviano, también lo es la recuperación.

La velocidad de la carrera también es un motivo para dicha elección. Los corredores muchas veces sienten que un maratón se hace demasiado largo y un 10 Km es excesivamente intenso. Siempre hablando de corredores -lentos o rápidos- que intentan dar lo mejor que tienen en cada carrera. Un medio maratón es correr rápido pero no al ritmo de un 10 Km y tampoco atravesar ese complicado esfuerzo que implica correr más de treinta kilómetros .

El medio maratón de Ciudad de México, en 2021 (Foto: Twitter @Claudiashein)

Un medio maratón es una carrera rápida pero no tanto, larga pero no tanto . Por supuesto que requiere buen entrenamiento, que es exigente, que no cualquiera puede participar, pero aun así es más dominable que los 42 Km. Una vez que el un corredor tiene experiencia, la estrategia de medio maratón es algo que se aprende con mayor facilidad que lo que requiere el doble de distancia.

Y otra cosa que hace que un medio maratón sea elegido por muchos es el tiempo de recuperación. Un maratón deja en el cuerpo un agotamiento distinto. Es muy común ver a los maratonistas que apenas pueden caminar normalmente después de un maratón. En muchos casos no vuelven a la normalidad de entrenamiento hasta tres semanas después.

Un medio maratón deja un cansancio diferente y aunque siempre es saludable entrenar liviano en las semanas posteriores, un medio maratón desgasta menos que los 42k. Un atleta bien entrenado puede correr dos maratones al año sin perder calidad . Si corre un tercero, empiezan a poner en riesgo el desempeño, ni hablar si corre más.

Un medio maratón no tiene muro. En los 42 Km 195 mts las reservas de glucógeno se terminan y los corredores enfrentan un límite que en muchos casos resulta demoledor

Sin embargo, un corredor que decide competir en los 21 Km en serio, puede correr sin problemas uno cada tres meses sin que lo afecte en lo más mínimo . Al contrario, un atleta aficionado que se dedique exclusivamente a esta distancia podrá optimizarla con las competencias.

Y para quienes quieren viajar y correr, aunque sea un poco más social, puede seguir con su viaje luego de correr medio maratón, algo que no siempre pueden decir los maratonistas .

Con los años, el desgaste, con las rutinas cotidianas exigentes, con muchas otras cosas más que correr, el medio maratón también es una competencia que se integra mejor a mayor cantidad de corredores. 21 Km 097 metros es una distancia enorme y requiere un enorme trabajo, no debe ser subestimada, aunque cada vez más corredores en todo el mundo participan de ella. Su crecimiento habla de que en un mundo de runners tal vez se haya convertido en la distancia perfecta.





*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

