Todos los investigadores coinciden en que los sustitutos no son una opción saludable para los niños excepto que sean alérgicos. “La leche de vaca es un alimento muy denso en nutrientes, y las alternativas fortificadas no siempre cubren todos esos nutrientes”, dijo a la cadena la nutricionista Charlotte Stirling-Reed. “Todavía no tenemos mucha investigación para pasar a los niños de la leche de vaca a otras bebidas, aunque podría ser un tema de salud pública”.