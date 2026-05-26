Denunciaron muerte de un caballo por agotamiento extremo en el parque nacional Tayrona: agonizó varias horas

El desplome y agonía de un caballo utilizado para turistas en el Parque Nacional Natural Tayrona provocó denuncias de maltrato animal y reavivó la exigencia de prohibir el alquiler de equinos en áreas protegidas, tras quedar expuesta la falta de protocolos veterinarios y la vulnerabilidad de los animales ante las condiciones extremas del parque - crédito @andreanimalidad / X

El colapso de un caballo de transporte turístico en un sendero del Parque Nacional Natural Tayrona encendió una nueva alarma sobre el trato animal en áreas protegidas. El equino, según denunciaron organizaciones animalistas, “duró varias horas agonizando”, sin que existieran protocolos claros de atención veterinaria en el lugar.

La tarde del lunes 25 de mayo, un visitante reportó que el ejemplar cayó entre piedras, quedando atrapado con la mayor parte de su cuerpo sobre las rocas. De acuerdo con la denuncia, la situación habría sido consecuencia del agotamiento y el intenso calor que afecta tanto a animales como a turistas.

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La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunas personas aseguraron que “varios caballos eran obligados a transitar por zonas rocosas y peligrosas”, lo que representa un riesgo constante para su integridad física.

Ciudadanos aseguran que estas prácticas no son nuevas y que el uso de caballos para el transporte de turistas es común - crédito Marcha Nacional Por Los Animales De Colombia 2026 / Facebook

En respuesta, la senadora Andrea Padilla se pronunció con firmeza a través de un video, señalando: “Es inaceptable que Parques Nacionales Naturales de Colombia continúe permitiendo el alquiler, el uso y la explotación de caballitos, yeguas y mulas dentro de los parques”. La congresista insistió en que el hecho no es aislado, sino parte de una práctica sin prohibición expresa en la normatividad actual.

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Padilla recordó que en 2023 se reunió con autoridades para discutir el fin del alquiler de animales en parques, asegurando alternativas económicas para quienes dependen de esta actividad. Como medidas inmediatas, “le solicitamos a Parques actualizar el censo, que actualmente es de doscientos cincuenta caballitos, mulas y yeguas alquilados”, y abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La congresista enfatizó que “aquí tiene que haber sanciones y consecuencias”, reiterando el compromiso de promover un cambio que alcance no solo al Tayrona, sino a todos los parques nacionales donde persiste esta modalidad de explotación animal.

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