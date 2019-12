-Tiene que ver con cómo la gente va a recibir el producto. Ustedes pudieron ver lo que yo les mostré como carne y a simple vista no parece carne. Cuando uno piensa en carne, piensa en bife, asado con hueso, etc. Hay que entender que este es el futuro de alimentación, entender que hay un bagaje gigantesco de valores que tiene esta carne, que no se propone como un reemplazo sino como alternativa para que podamos seguir existiendo los animales y los seres humanos en el planeta. A pesar de ello, la recepción de la gente a veces es complicada, sobre todo cuando te muestro los anillos de carne con un guante azul, un barbijo, una escafandra. Hay muchos fantasmas. Por eso, cuando hablamos de alimentación consciente, la consciencia de lo que comemos tiene que ir de la mano con el avance de esta investigación: saber que no ocultamos nada, no modificamos células. Lo mismo que ocurre en el animal lo hacemos en el laboratorio, no hay nada oculto. Cuando entendamos que lo que tenemos ahí es carne que nos va a nutrir igual que la carne tradicional, va a ser la última barrera que vamos a superar para convertir la carne cultivada en un producto de llegada masiva.