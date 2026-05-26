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Una experta explica los ejercicios de coordinación que te ayudarán a mejorar tu concentración y previenen el deterioro cognitivo

La rutina no solo favorece el rendimiento intelectual en el momento, sino que repercute en la calidad del pensamiento cotidiano

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Una mujer mayor haciendo ejercicios de rehabilitación
Los ejercicios de coordinación para favorecer la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dedicar un minuto diario a movimientos simples puede transformar la manera en que funciona el cerebro. La experta en bienestar Lucía Martínez, conocida en redes sociales como @lucíamartínezbienestar, sostiene que los ejercicios de coordinación manual tienen un efecto directo sobre la concentración y el rendimiento mental. Martínez fundamenta que, tan solo dedicando unos minutos diarios, el cambio en el rendimiento mental será supernotable.

Martínez explica que realizar movimientos diferentes con cada mano, aunque parezca un reto menor, obliga al cerebro a trabajar de una forma inusual. Esta pequeña exigencia genera una activación neural que, con la repetición diaria, conduce a una mejora en la capacidad de mantener el foco y procesar información con mayor rapidez.

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“Son ejercicios de coordinación que activan tu cerebro. Al hacer movimientos diferentes con cada mano, tu cerebro se activa más y empieza a trabajar distinto”, afirma la especialista. Esta activación no es solo inmediata: según la experta, la práctica sistemática contribuye a fortalecer el control mental, reducir la dispersión de pensamientos y mantener la mente en un estado activo y receptivo.

Mejor concentración y control mental

Según Lucía Martínez, la coordinación manual “no solo favorece el rendimiento intelectual en el momento, sino que repercute en la calidad del pensamiento cotidiano”. Al entrenar el cerebro para sincronizar acciones distintas con ambas manos, se refuerza la atención sostenida y disminuye la tendencia a perderse en distracciones.

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Dos expertas de Harvard y NYU, consultadas por Real Simple, explican cómo mantener el cerebro activo, reducir los olvidos y prevenir el deterioro cognitivo

Los ejercicios solamente se tratan de realizar movimientos diferentes con las manos. Por ejemplo, la derecha sube y la izquierda baja, o mover dos rotuladores en la mesa, pero en distintas direcciones. La especialista destaca que estos ejercicios ayudan a mantener el foco incluso en ambientes con múltiples estímulos. “Esto mejora tu concentración, te ayuda a mantener el foco sin distraerte tanto”, señala Martínez. El resultado es una mente menos saturada de pensamientos dispersos y una mayor capacidad para sostener la atención en una tarea específica durante más tiempo.

La clave está en la regularidad: basta dedicar un minuto al día para notar cambios en la gestión de la atención. Martínez recomienda practicar los ejercicios de coordinación de manera constante, prestando atención a cuáles resultan más complejos para cada persona, ya que la dificultad estimula aún más la plasticidad cerebral.

Prevención del deterioro cognitivo

Más allá de los beneficios inmediatos, la experta subraya el rol de estos ejercicios como herramienta preventiva frente al deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. “Mantienes tu cerebro activo con el paso del tiempo y ayudas a prevenir el deterioro cognitivo”, explica Martínez, resaltando la importancia de estimular de forma continua las funciones cerebrales.

(VisualesIA) Deterioro Cognitivo - Intelectual - Pensar
Las claves para prevenir el deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo es sencillo: al desafiar al cerebro con movimientos poco habituales, se promueven nuevas conexiones neuronales y se fomenta la agilidad mental a largo plazo. Esta práctica regular puede convertirse en una rutina accesible y eficaz para todas las edades, sin necesidad de equipamiento especial ni conocimientos previos.

Solo hace falta un minuto diario para activar este proceso de protección cerebral. Martínez anima a sus seguidores a guardar los ejercicios y compartir cuál ha resultado más complicado, como forma de motivarse y observar el progreso personal. El objetivo es claro: “mantener la mente activa, ágil y menos expuesta a la pérdida de capacidades con el paso de los años”.

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