Un documento claro y revelador de la Universidad italiana de Parma al que tuvo acceso Infobae, reunió evidencia científica sobre los aportes nutricionales sustanciales de la leche, "Milk, Dairy Products, and Their Functional Effects in Humans: A Narrative Review of Recent Evidence, Francesco Visioli y Andrea Strata, señaló que "si bien hay que destacar que la intolerancia a la lactosa es una cuestión generalizada en todo el mundo, y por ende una porción importante de la población mundial no podrá beneficiarse con los aportes nutricionales de la leche; es falso que las personas con intolerancia a la lactosa no pueden consumir lácteos.