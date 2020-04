El desafío Up and down o “arriba y abajo” consiste en hacer una pirueta de a dos que requiere subir y bajar, de forma coordinada, brazos y piernas. Como se sabe, dentro de los desafíos virales, hay una variedad de retos fitness que apuntan a mostrar destreza física y éste es uno de ellos. La pareja del ex futbolista Fabián Cubero y la modelo y deportista Micaela Vicocente suelen realizar varios retos en sus redes donde ponen en juego sus habilidades fit.