FaceApp fue desarrollada por una startup rusa y mucho señalaron este dato como algo preocupante per se. Esta teoría se cae por falta de argumentos. No se puede asumir que la plataforma es poco confiable sólo "porque es rusa". Esta idea busca basarse en una presunción conspirativa. Salvo que haya algún indicio concreto que muestre que se produjo alguna intervención real que atente con la privacidad o seguridad de los usuarios no se puede afirmar que el solo hecho de haber sido realizada por desarrolladores rusos implique un riesgo en sí.