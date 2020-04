“Hola, soy Leo Messi y me uno a la campaña de Carlos Latre: ‘Yo me corono’”, afirmó el referente del Barcelona a través de una filmación que se difundió a través de las redes sociales. “Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a todos los que van a participar de esta campaña tan buena e importante para este momento que estamos viviendo. Un abrazo grande para todos”, agregó. En la publicación se lo pudo ver con un inédito look de entre casa: remera sin mangas, sumada a una barba prominente y el pelo un tanto revuelto. La Pulga lleva casi un mes de cuarentena si se tiene en cuenta que el Barcelona decidió iniciar el aislamiento para todo su plantel el pasado 13 de marzo.