“Hay determinados puntos sensibles que no se prestan a la comicidad y es en ese punto donde hay que poner un límite ya que no todo causa gracia. Respecto del coronavirus, se suele bromear sobre las exageraciones acerca de las medidas de cuidado que algunos pueden tomar o sobre la situación de cuarentena pero todavía, al momento no se observan chistes referidos a la muerte por esta pandemia”, advirtió Litvinoff.