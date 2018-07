Entonces el FBI anunció que había entregado el aparato a un grupo que no identificó para que lo hackeara, y que ya no necesitaba de Apple. Desde marzo de 2018, además, la compañía Grayshift, fundada por un ex ingeniero de Apple, comenzó a vender en USD 15.000 un instrumento, GrayKey, para que la policía pudiera romper las claves directamente.