Usualmente, los buscadores ofrecen el token de inicio de sesión o log in a cualquier plug in o aplicación que lo solicita, pero Safari ya no lo hará de manera automática. A partir de ahora le pedirá permiso al usuario. Este verá una notificación donde se le avisará que la red social o sitio en cuestión busca acceder a su actividad dentro de la web. Y le corresponderá decidir si quiere seguir adelante o no.